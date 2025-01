El gesto de Nadal que Alcaraz hereda en el Open de Australia

Tal vez sea pronto, tal vez no, seguramente no ha sacado todo su potencial en este momento, pero la puesta a punto de Carlos Alcaraz para el Open de Australia está siendo accidentada. Decidió no acudir a ningún torneo previo y preparar el primer Grand Slam de la temporada mediante exhibiciones. Y hasta ahora los dos bolos han salido cruz para el murciano.

El primero ante Djokovic, en un partido a un set que cayó del lado del serbio. El segundo, también con derrota (7-5, 4-6 y 10-5) ha sido contra De Miñaur, en su primer partido como tal del curso. Aunque ha sido una exhibición, con la consecuente bajada de tensión que genera, el murciano ha mostrado algún punto de flaqueza que deberá poner a punto de cara a su inminente estreno en Australia.

Durante los mencionados partidos se ha visto a un Alcaraz algo errático, hasta 40 errores cometió contra De Miñaur, algo predecible con el saque-red y aleccionado al servicio, cuya técnica ha sido modificada de cara a este 2025. Ha pasado de realizar dos paradas a una el pasado mes de junio y ninguna en este inicio de curso.

No ha sido el único aspecto llamativo de Carlos, que, mientras se encontraba en el banquillo de su partido contra De Miñaur, emuló a Nadal. Seguramente de manera inconsciente. El espíritu del manacorí de apoderó del murciano, que alineó las botellas con meticulosidad como si fueran soldados de su ejército, del mismo modo que lo hacía Rafa.



Era uno de sus gestos característicos, de esos con los que lograba mantener la concentración y el manejo emocional. Lo cierto es que la relación entre ambos tenistas siempre ha estado marcado por las comparaciones, tanto deportivas como estéticas y gestuales. Siempre se ha buscado que Carlos sea el heredero de Nadal.

Arriba ahora Alcaraz en las antípodas, geográfica y objetivamente hablando. En Australia y ante el único Grand Slam que falta por descansar en su vitrina. «Que 2025 venga más fuerte. Soy un chico muy ambicioso y quiero más. Quiero tatuarme Australia, aunque a mi padre no le guste mucho. Ser campeón allí es mi principal objetivo para la próxima temporada», manifestó Carlos Alcaraz.