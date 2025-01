Zozobra de Alcaraz: cae ante De Miñaur y deja dudas antes del Open de Australia

Tal vez sea pronto, tal vez no, seguramente no ha sacado todo su potencial en este momento, pero la puesta a punto de Carlos Alcaraz para el Open de Australia está siendo accidentada. Decidió no acudir a ningún torneo previo y preparar el primer Grand Slam de la temporada mediante exhibiciones. Y hasta ahora los dos bolos han salido cruz para el murciano.

El primero ante Djokovic, en un partido a un set que cayó del lado del serbio. El segundo, también con derrota (7-5, 4-6 y 10-5) ha sido contra De Miñaur, en su primer partido del curso. Aunque ha sido una exhibición, con la consecuente bajada de tensión que genera, el murciano ha mostrado algún punto de flaqueza que deberá poner a punto de cara a su inminente estreno en Australia.

Cometió siete errores en el súper tie break que decidió el partido y en el partido en general alcanzó los 40. Se mostró predecible con el saque-red y descuidó el passing y su revés no fue certero. Eso, en una pista como la de Australia en la que todo avanza tan rápido, resulta fatídico. Todavía se encuentra en ese momento de temporada en el que debe precisar el timing de los puntos, aunque parece aleccionado con el saque.

Comenzó realizando dos paradas, el pasado mes de junio lo redujo a una y en este inicio de 2025 ha eliminado parada alguna. Es un cambio que me viene bien para impactar a la bola más arriba y así ganar dirección y potencia», explicó el murciano. Su swing es ahora más dinámico, con más ritmo y mayor potencia. Aunque, aspectos técnicos aparte, tal fue la poca trascendencia que tuvo para Alcaraz que el murciano respondió más preguntas estéticas que tenísticas.

«Hablé con mi peluquero sobre el hecho de que cuando me corte el pelo… tres días después ya me ha crecido. Así que tengo que ir más seguido. Es un año nuevo. Sabía que iba a estar aquí en Australia. 40 grados. Aquí es verano. Pensé que necesitaba algo nuevo. Ya me hice este corte de pelo hace unos años y me gusta. Probablemente este año será un nuevo Carlitos en cuanto a estilo», dijo entre risas.

A Alcaraz todavía le queda una y última parada antes de arribar en la oficialidad competitiva. Un último bolo ante otro tenista australiano, Alexei Popyrin, número 25 del ranking ATP. Un peligroso rival ante el que intentará acabar de afinar su puesta a punto tras una intensa pretemporada centrada en el trabajo físico.