Éste es el ranking ATP del Carlos Alcaraz antes del Open de Australia 2025

A horas del debut de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, el murciano iniciará la temporada 2025 con dos objetivos en mente: ganar por primera vez la antorcha del primer Grand Slam de la temporada y volver a pelear por el número 1 del mundo, puesto que, actualmente, ocupa un incombustible Jannik Sinner, que firmó su mejor campaña en 2024 tras conquistar 9 títulos a lo largo del año y sumar un balance de 73 victorias y tan solo 6 derrotas, además de revalidar el título de Copa Davis con la selección italiana.

Estos impecables números del jugador nacido en San Cándido, Italia, serán muy difíciles de superar, incluso de igualar, pero, con la llegada de la nueva campaña, el pupilo de Juan Carlos Ferrero está dispuesto a ofrecer su mejor versión y recuperar un nivel que provocó, por un lado, encandilar a todos los aficionados y, por otro, subirse a lo más alto del podio en escenarios históricos de este deporte, como pueden ser Roland Garros o Wimbledon.

Primed, prepped and ready to go.@carlosalcaraz defeats Alexei Popyrin 6-3 6-4 in a full dress rehearsal ahead of Sunday’s first round of #AO2025. pic.twitter.com/bzW74kt9ck

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2025