Así queda el cuadro del Open de Australia 2025: los rivales de Carlos Alcaraz hasta la final

El Open de Australia 2025, que se disputará del 12 al 26 de enero, se encuentra a la vuelta de la esquina y ya ultiman los preparativos para abrir el telón del primer Grand Slam de la temporada. Tenistas de la talla de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Daniil Medvedev o Alexander Zverev, entre otros, estarán presentes en la primera gran cita del año tenístico. A primera hora de este jueves 9 de enero se ha podido conocer el cuadro principal del torneo, donde Carlitos evitaría al número uno del mundo, Jannik Sinner, hasta una hipotética final. No obstante, por el camino podría enfrentarse a uno de los grandes de este deporte, Novak Djokovic, que, supuestamente, esperaría en cuartos de la competición.

El ganador de 4 Grand Slams arrancará el Open de Australia 2025 ante el kazajo Aleksandr Shevchenko, jugador que, a priori, es de un nivel inferior al murciano, pero le proporcionará un buen ritmo de competición para prepararse de cara a este inicio de año. En segunda ronda, el de El Palmar se mediría ante el siempre complicado y correoso Yoshihito Nishioka, que pondrá las cosas muy difíciles al actual número 3 del mundo. El australiano Jordan Thompson o el portugués Nuno Borges, verdugo de Rafa Nadal en la anterior edición del Nordea Open (Suecia), serían máximos favoritos para enfrentarse al pupilo de Juan Carlos Ferrero en tercera ronda.

Si todo avanza correctamente en la primera semana de competición, el británico Jack Draper, el francés Sebastian Korda o el ‘aussie’ Kokkinakis, uno de los tres, esperaría en octavos de final, mientras que, en cuartos, Alcaraz le tocaría medirse a uno de los rivales más duros en la historia del tenis, Novak Djokovic, ganador de 10 antorchas en Australia. El alemán Alexander Zverev, si consigue mantener el buen nivel de tenis que alcanzó en la parte final de la temporada 2024, sería el máximo favorito para plantarse en semifinales por su lado del cuadro. Por último, Jannik Sinner, actual número 1 del mundo y vigente campeón en territorio oceánico, esperaría a Carlitos en una hipotética final. Eso sí, el ruso Daniil Medvedev podría evitar que ambos tenistas se midan en una primera final de Grand Slam.

