Una experta analiza la bebida más solicitada de Mercadona y dicta sentencia: éste es su veredicto

Cuando se trata de pensar en bebidas que sí o sí nos recuerdan al verano, la horchata es quizás una de las más populares y que nunca puede faltar en nuestra nevera. Sin embargo, a veces pensamos en tomarla con moderación teniendo en cuenta la cantidad de azúcares que puede acumular en su versión envasada y que solemos encontrar en el supermercado. Un problema que no ocurre en Mercadona, que apuesta por una horchata sin azúcares añadidos que ya está arrasando. La mejor bebida de Mercadona que además recomienda una experta.

Gema Navarro que cuenta con una cuenta en Instagram (@tu_nutripedia) donde ofrece los mejores consejos de nutrición, es la experta que ha hablado sobre esta bebida de Mercadona que además se vende por tan sólo 1,60 euros. En un vídeo compartido en sus redes, ha abalado los ingredientes del producto, además de valorar en positivo que no lleve azúcares añadidos y que sirve para que la bebida en sí, nos aporte «energía lenta y saciante». Sin duda la mejor opción que tienes para tomar algo fresco este verano, que no engorde, y que además siga la tradición de disfrutar de una bebida que no puede faltar nunca en vacaciones.

Una experta analiza la bebida más solicitada de Mercadona

Lo primero que llama la atención al leer la etiqueta es que no hay trampa. Ni azúcares añadidos, ni edulcorantes artificiales. Solo agua, un 21 % de chufa (que es la base auténtica de una buena horchata), algo de aroma natural de canela y los emulgentes y estabilizantes necesarios para que la textura sea cremosa, sin tener que recurrir a lácteos. Y ya está.

Navarro destaca justo eso: que es un producto simple, pero bien planteado. Según explica, la chufa aporta grasa de calidad, sabor y saciedad. Lo suficiente como para no tener que maquillar la bebida con otros ingredientes innecesarios. Además, el hecho de que no lleve azúcar añadido ni edulcorantes es, en sí mismo, un punto a favor en una época donde casi todo lo lleva.

Un perfil nutricional que no engaña

Más allá de la teoría, toca mirar los números. Un vaso de 250 ml aporta unas 135 calorías, que no es poco, pero tampoco es una bomba. Lo importante es de dónde vienen: 7,5 g de grasa (la mayoría, insaturada), 13,8 g de hidratos, 2,5 g de fibra y 2,3 g de proteína. ¿Azúcar? Sí, 9,3 g, pero son azúcares propios del ingrediente, no añadidos. Y la sal, casi simbólica: 0,18 g.

En resumen: no es una bebida “de dieta”, pero tampoco es algo que no te puedas tomar si ya de por sí sigues una dieta equilibrada. Eso sí, como siempre, el contexto manda. Si lo tomas con avena o un puñado de frutos secos, como sugiere la nutricionista, el resultado mejora bastante: más proteína, más fibra y más sensación de saciedad.

View this post on Instagram A post shared by Gema Navarro | Nutrición Integrativa (@tu_nutripedia)

Pero este tipo de bebida, ¿es para todo el mundo? Está claro que no todas las horchatas son iguales, y eso también se nota en el sabor. Esta, sin ir más lejos, no es tan dulce como las de siempre. Y ahí puede estar su punto fuerte… o su talón de Aquiles, según quién la pruebe. Para quienes están acostumbrados a las versiones más azucaradas, puede parecer un poco más suave. Pero quienes ya han reducido su consumo de azúcar la verán como una opción muy decente, incluso refrescante.

Navarro insiste en que es una buena alternativa, sobre todo para quienes quieren cuidar su alimentación pero a la vez, no quieren renunciar a que de vez en cuando se den el capricho de un vaso frío de horchata. Y no hace falta ser un experto en nutrición para valorar algo tan básico como que esté rica y no empalague.

La horchata que ya se agota

Entonces, ¿merece la pena? A ojos de la experta, sí. Y a nivel práctico, también. Por 1,60 euros el litro, esta horchata sin azúcar añadido se posiciona como una opción razonable, equilibrada y con bastante potencial para quienes buscan algo más natural sin renunciar al placer de tomar como decimos, una bebida que es tan de nuestra gastronomía.

Así que si estás buscando una bebida vegetal que refresque, alimente y no venga cargada de ingredientes que no entiendes, esta puede ser una buena candidata. Eso sí, siempre con moderación y sabiendo lo que es: una horchata pensada para cuidarte un poco más, sin que tengas que renunciar al sabor.

¿Ya la has probado? Si es así seguro que habrás descubierto una bebida saludable, pero además deliciosa y con todo el sabor de la mejor horchata. En el caso de no ser así, no lo dudes. Es una bebida refrescante, que nos lleva a lo mejor del verano y encima que está recomendada por una experta, ¿qué más se le puede pedir?.