Huele a lujo pero cuesta menos de 1,60 € : el gel de Mercadona que arrasa en España

Cuando se trata del cuidado personal, y especialmente el de la piel, encontrar un producto que combine buen precio, fragancia envolvente y una experiencia sensorial agradable no siempre es fácil. Sin embargo, hay veces en las que el supermercado nos sorprende con pequeñas joyas que nada más lanzarse se vuelven virales, y todos lo quieren probar. Es precisamente lo que está pasando con el nuevo gel de baño de Mercadona, que muchos consideran un auténtico lujo aunque a precio de ganga.

Con su color ámbar intenso llama la atención a primera vista. Pero además, una vez lo pruebas entiendes por qué tantos clientes lo están recomendando. Su aroma cálido, elegante y persistente recuerda más a un producto de alta gama que a un gel de 750 ml que cuesta sólo 1,60 euros. Un gel que sorprende y que no es otro que el de Ámbar & Vetiver de Deliplus, pensado para piel normal y disponible en cualquier supermercado Mercadona, aunque comienza a agotarse en muchas tiendas gracias a ese aroma sofisticado, que hace que nos recuerde a fragancias de lujo que como ya sabemos, también son las más caras del mercado. Y todo, porque tiene una combinación de ingredientes excepcional para un gel que envuelve la piel y convierte la ducha diaria en un momento de auténtico placer sensorial.

El gel de Mercadona que huele de lujo

Uno de los secretos de este gel está en su fragancia: una mezcla de ámbar y vetiver que sorprende por su intensidad y duración. El ámbar aporta calidez, dulzura y un toque ligeramente oriental, mientras que el vetiver equilibra con su frescor terroso y profundo, típicamente masculino pero que resulta muy agradable también para mujeres. El resultado es un aroma envolvente que permanece en la piel incluso después del aclarado, algo poco habitual en geles de baño de este rango de precio.

Hay quienes aseguran que recuerda a ciertas colonias de gama alta o incluso a fragancias nicho. No es de extrañar que muchos consumidores lo usen incluso para lavar prendas delicadas o para perfumar el baño, simplemente dejando abierta la botella. Es uno de esos productos que no necesita grandes campañas publicitarias porque el boca a boca lo está haciendo volar de las estanterías.

Una fórmula suave para el uso diario

El gel de baño Ámbar & Vetiver está formulado para piel normal y ha sido dermatológicamente testado, según se indica en la etiqueta. Además, cuenta con pH neutro para la piel, lo que lo convierte en una opción respetuosa con la barrera cutánea. Entre sus ingredientes encontramos el clásico sodium laureth sulfate, que genera una espuma abundante, junto con agentes suavizantes como la glicerina y extractos que aportan hidratación y confort.

Aunque contiene perfume, como es habitual en los geles perfumados, las pruebas de laboratorios realizadas revelan que no ha dado problemas en pieles no sensibles. Aun así, siempre es recomendable hacer una prueba previa si se tiene la piel especialmente reactiva. El envase, por su parte, es práctico y transparente, lo que permite ver cuánto producto queda, y su tapa oscura con sistema de apertura fácil lo hace cómodo hasta para usar con una sola mano en la ducha.

¿Por qué está triunfando ahora este gel de Mercadona?

Las redes sociales y los foros de belleza han tenido mucho que ver. Algunas cuentas de TikTok y canales de YouTube especializados en productos low cost no dejan de hablar de él, generando una ola de nuevos usuarios que corren a Mercadona para poder comprarlo y ponerlo a prueba. También ha influido el contexto: en un momento en el que muchos consumidores buscan alternativas más económicas sin renunciar a un toque de sofisticación, este tipo de productos se convierten en aliados ideales.

Además, es un producto unisex, algo que lo hace perfecto para compartir en casa. Su fragancia no es ni excesivamente floral ni demasiado cítrica, sino que se mantiene en un equilibrio muy agradable. Por eso gusta tanto: no cansa, no agobia, y deja la piel suave sin resecarla. Incluso personas que no suelen fijarse en los geles de supermercado han empezado a buscarlo expresamente en Mercadona tras leer opiniones y recomendaciones online.

En definitiva, el gel de baño Ámbar & Vetiver de Deliplus no es simplemente otro gel más del supermercado. Es uno de esos productos que demuestra que la calidad y el buen gusto no tienen por qué estar reñidos con el precio. Huele bien, dura, cunde, y deja sensación de limpieza sin agredir la piel.

Si te gusta cuidar los pequeños detalles del día a día y disfrutas de una ducha con aroma reconfortante, merece la pena darle una oportunidad. No es de extrañar que sea viral y se agote. Y aunque no tenga un frasco de diseño, lo cierto es que tiene todo lo necesario para convertirse en tu nuevo imprescindible del baño.