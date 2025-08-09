Mercedes Martín lo confirma: las zonas de España que van a alcanzar los 43 ºC este fin de semana

Las zonas de España que van a alcanzar los 42ºC este fin de semana pueden hacer que todo cambie. Nos enfrentamos a una serie de cambios de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna habrá llegado ese momento de empezar a pensar en un destacado cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Este tiempo que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, quizás hasta el momento no pensábamos que podríamos empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Es momento de apostar por una serie de detalles en los que todo puede acabar siendo posible, con algunas novedades en las que todo puede ser posible. Estaremos pendientes de unos cambios en los que quizás deberemos empezar a tener en consideración algunas situaciones inesperadas.

Lo confirma Mercedes Martín

La meteoróloga de Antena 3 no duda en apostar claramente por una serie de cambios que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado este mes de agosto en los que tendremos que ver qué es lo que nos está esperando en estos días.

Con un cambio de tendencia que puede acabar siendo en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos empezar a ver con algunos cambios. Es el momento de aprovechar al máximo estos días de temporada en las que media España está de vacaciones.

Estos días de descanso estarán marcados por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Los expertos de El Tiempo como Mercedes Martín no dudan en darnos algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos marque estos días.

Es importante saber qué nos dicen estos mapas del tiempo que parece que nos traen más de una sorpresa inesperada. Parecerá que el tiempo se queda atrás en un verano que ya nos ha dado más de una ola de calor. Estaremos pendientes de una previsión del tiempo que esta experta nos explica.

Las zonas de España que llegarán a los 43ºC

Algunas zonas de España en las que todo puede ser lo que nos acompañe en estos días. Por lo que, habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones. Estaremos muy pendientes de una previsión del tiempo de la AEMET y de expertos como Mercedes Martín.

Tal y como nos explican desde Antena 3: «33 provincias se encuentran en aviso por altas temperaturas o fenómenos costeros, 13 de ellas en nivel naranja (riesgo importante), con máximas que pueden alcanzar o superar los 42 ºC, según los últimos datos de la AEMET. Entre las estaciones más cálidas hasta las 18:00 h, destacan Talavera de la Reina (Toledo) con 42,5 ºC, Almadén (Ciudad Real) con 42,2 ºC y Granada Aeropuerto con 42,3 ºC. También se han superado los 42 ºC en Navalmoral de la Mata, Plasencia y Serradilla (Cáceres), Candeleda (Ávila), Baeza (Jaén) y Granada-Aeropuerto. En total, 40 estaciones han registrado temperaturas por encima de los 40 ºC, entre ellas Cáceres, Ciudad Real, Badajoz, Ávila y Sevilla».

Siguiendo con la misma previsión: «Las previsiones confirman que la masa de aire cálido continuará su avance hacia el norte peninsular, afectando incluso a regiones tradicionalmente más frescas como el Cantábrico, donde el calor más intenso llegará a partir del domingo 10 de agosto. El último mapa de anomalías térmicas del modelo europeo ECMWF muestra una amplia extensión de valores por encima de lo normal en prácticamente toda la Península y Baleares, con especial intensidad en el interior, noreste y norte peninsular. Esto indica que las temperaturas podrían situarse entre 3 y 6 ºC por encima de la media climática, con picos locales aún más elevados a lo largo de la próxima semana».

Lo peor puede llegar en estas noches en las que será complicado conciliar el sueño: «La situación no mejora durante la noche. Varias ciudades, como Madrid, han registrado mínimas por encima de los 25 ºC, dificultando el descanso. Se está viviendo ya la semana más calurosa del año, con mínimas elevadas y máximas que seguirán subiendo en lo próximos días. Además, la AEMET ha emitido un nuevo aviso especial ante la posible formación de tormentas secas aisladas el jueves y viernes. Aunque dejarán escasa o nula precipitación, podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales».