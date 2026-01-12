El País Vasco entra en una jornada marcada por cambios térmicos: AEMET advierte de un ambiente más duro en estas zonas

La AEMET advierte de lo que nos espera en estos días en los que los cambios térmicos serán una realidad en el País Vasco. Nos enfrentamos a unos cambios que pueden ser los que nos marcarán muy de cerca, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que pone los pelos de punta en todos los sentidos.

Llega un importante cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en un extra de buenas sensaciones, en estos días en los que cada detalle cuenta, todo puede ser posible. Sin duda alguna, tendremos que enfrentarnos a esta situación del todo inesperada que golpeará con más dureza el norte del país. De tal forma que tendremos que empezar a pensar en un giro radical que, sin duda alguna, será una realidad en estas próximas jornadas. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una seria advertencia ante lo que nos está esperando en breve, todas las miradas se centran en el País Vasco.

Entra el País Vasco en una jornada de cambios térmicos

Hemos pasado uno de los días más duros de este invierno, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta.

Un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver materializarse. De una forma que quizás nos costará creer en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en estas próximas jornadas.

De las bajas temperaturas de hace unas semanas a las actuales, podemos empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas. Después de este descenso hemos tenido unas temperaturas que se han normalizado o incluso han estado por encima de lo que sería habitual.

Lo que nos espera en breve es algo que puede acabar siendo un destacado giro radical para el que quizás no tenemos que empezar a pensar en determinados cambios.

La AEMET advierte del ambiente más duro en estas zonas

Hay algunas zonas del País Vasco que van a sufrir en primera persona un marcado descenso de las temperaturas que pone los pelos de punta y que pude acabar siendo lo que nos va a dar más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de cambios y de visualizar un invierno de esos que impresionan.

«Cielos cubiertos. No se descarta algo de lluvia débil en las provincias litorales, por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en amplias zonas de las provincias litorales, y máximas en ligero ascenso salvo un ligero descenso en la Rioja Alavesa; las mínimas se alcanzarán al final del día. Viento moderado del sur con rachas fuertes en el litoral y el interior de las provincias litorales». Siguiendo con estas alertas: «Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable en amplias zonas de las provincias litorales».

Para el resto de España, a partir de mañana todo puede cambiar: «Se prevé una circulación atlántica y el paso de un frente por la mitad occidental peninsular que de oeste a este dejará cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, salvo en el tercio este y Baleares, donde no se esperan. Se prevén los mayores acumulados en zonas del oeste del sistema Central, oeste de Galicia, Sanabria y no se descarta en zonas del sudoeste peninsular y vertiente sur de la Cordillera Cantábrica. Serán en forma de nieve en montaña, con una cota de nieve por encima de 1400-1600 metros bajando en el noroeste al final a 1200-1400 m. En Canarias, aunque con incertidumbre, podría verse afectada por la cola del frente que dejará cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve y localmente moderadas, sin descartar fuertes, en las más orientales. Probables nieblas persistentes en montañas del oeste peninsular y no se descartan matinales y locales en el tercio este. Temperaturas máximas en descenso en todo el país, salvo en el Mediterráneo, alto Ebro, depresiones del noreste y Guadalquivir donde no se esperan cambios o incluso algún ascenso. Temperaturas mínimas en descenso en el nordeste, más suave en zonas mediterráneas del este y sureste, y en ascenso en el resto que puede ser notable en zonas del sudoeste. En Canarias mínimas sin cambios significativos. Heladas débiles en Pirineos, y aisladas en el resto de zonas de montaña».