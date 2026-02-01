La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este domingo de que la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado con Podemos busca «modificar el censo» electoral. Esta medida permitirá residir legalmente en España a 500.000 inmigrantes ilegales. Así se ha pronunciado la líder del PP madrileño en la clausura de la 2ª Intermunicipal del PP de Madrid.

«Cada vez más van a utilizar a la inmigración y no por humanidad», ha advertido Ayuso. A ojos de la jefa del Ejecutivo autonómico, el Gobierno socialista está «utilizando de manera electoralista a la inmigración».

En primer lugar, la baronesa popular se ha hecho eco de las palabras de Irene Montero, dirigente de Podemos, que aseguró que quería «barrer» España de votantes de derechas con un ejército de inmigrantes ilegales. Por ello, ha asegurado que la regularización pretende «transformar culturalmente a España».

Además, Ayuso considera que esta medida no responde a la sensibilidad del Gobierno sino a las cesiones a las que se ven obligadas para «ver si sobreviven un día más».

«Ellos [el Ejecutivo socialista] están a ver quién de la coalición se queja. Ahora Junts, venga pues te doy competencias; los de Bildu, pues venga presos de ETA; ahora los de Podemos, tú que quieras, yo las regularizaciones», ha ironizado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«¿Hay derecho a que España sea gobernada de esa manera? ¿Dónde está la humanidad detrás de esta gente?», se ha preguntado la presidenta madrileña en el evento del partido.

Regularizar para «manipular censos»

«Están regularizando para manipular los censos», ha alertado la dirigente popular en su intervención de este domingo. Ayuso ha detallado, como ya hiciera OKDIARIO, que «en 2027 podrá ser 1 millón más que en 2023» los que puedan acudir a las urnas.

«No están mirando cómo poder integrar a estas personas, que además, por cierto, van a poder traer a otras tantas por arraigo», ha advertido. «El Gobierno invita y las comunidades autónomas gestionamos los desastres que el Gobierno causa», ha señalado Ayuso, añadiendo que ni el propio Ejecutivo socialista sabe «cuánta gente está llamando a venir».

Para la líder del PP de Madrid, lo peor es que desde la administración central «no estudian cuántas viviendas deberían construir, cuántos médicos deberían habilitar».

«El colapso les da igual porque cuando colapsen los servicios públicos, la responsabilidad es de los que estamos aquí, de los concejales, alcaldes y presidentes autonómicos, y ellos, a la pancarta», ha sentenciado.

Regularización masiva de inmigrantes

PSOE y Podemos acordaron este lunes una regularización masiva de inmigrantes que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros del día siguiente.

La medida afecta a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas. Los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesarán sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Nacionalizados con la ‘Ley de Nietos’

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también advertió esta semana que la nueva medida impuesta por el Gobierno sumada a la concesión de la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática intenta ampliar el censo electoral por la puerta de atrás.

A falta de datos definitivos, se sabe que más de un millón de descendientes de exiliados o emigrantes han tramitado ya su solicitud para obtener la nacionalidad en virtud de esta ley, aprobada gracias al apoyo de Bildu.

Además, alrededor de 1,3 millones han solicitado cita para iniciar el procedimiento, que aún no se ha completado por los retrasos burocráticos. El plazo para presentar esas solicitudes se cerró el pasado 22 de octubre. El último dato actualizado de nacionalizados por esta vía ascendía a 490.000 en diciembre.