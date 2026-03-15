El partido del ‘faker’ a sueldo Alvise impide que Vox logre 3 escaños más en Valladolid, Segovia y Zamora, que van al PSOE

El artefacto político montado por el faker a sueldo Alvise Pérez, conocido como Se Acabó la Fiesta, se ha convertido en el gran aliado del PSOE en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Esta formación ha logrado quitarle tres escaños a Vox en tres provincias, Valladolid, Segovia y Zamora, por apenas unos mil votos en cada una de ellas, tres asientos que finalmente fueron a parar al PSOE.

El partido fundado por Alvise Pérez, conocido por ser un activo difusor de bulos a través de diferentes redes sociales -hechos por los que acumula varias condenas- y eurodiputado que está siendo investigado por financiación ilegal de su formación tras recibir 100.000 euros de un empresario de criptomonedas, comparecía por segunda vez a unos comicios autonómicos, tras no haber logrado representación en las aragonesas el pasado mes de febrero. En Castilla y León, como en Aragón, el saldo fue el mismo: cero escaños.

Pero los algo más de 17.000 votos que logró Se Acabó la Fiesta sí han tenido un efecto importante en las elecciones castellanoleonesas: arrebatarle tres escaños a la derecha para regalárselos a la izquierda.

Valladolid, Segovia y Zamora

Ha sucedido en las provincias de Valladolid, Segovia y Zamora. Por un puñado de votos, apenas en torno a mil en cada una de ellas, Alvise ha conseguido que el PSOE se quede con tres escaños que, de otra forma, habrían sido logrados por Vox: el mismo escenario en cada provincia.

En Valladolid, Vox fue remontando poco a poco conforme avanzaban los resultados y, finalmente, se quedó como el partido más cerca de lograr un escaño de otro partido: por 1.685 votos, el último asiento en juego fue para el PSOE. Allí, el partido de Alvise logró 4.391 votos, de nula utilidad para ellos pero máxima para el PSOE.

En Segovia, el PSOE mejoró un escaño sus resultados, logrando los mismos tres que el PP, mientras que Vox se quedó en uno. Allí, Vox se quedó a 1.068 votos de lograr su segundo escaño, pero lo impidieron los 1.195 que el partido de Alvise ha logrado. Resultado: un procurador más para el PSOE.

En Soria, las cuentas son aún más ajustadas. Vox se ha quedado a sólo 284 escaños de conseguir mejorar sus resultados, que el PSOE logró salvar. Esos votos que salvaron la cara para los socialistas se encuentran en el granero de Alvise Pérez, en los 895 votos que logró Se Acabó la Fiesta.

De esta forma, Alvise logró rebajar la fiesta en la derecha autonómica, salvando tres escaños en favor de un PSOE que, contra todo pronóstico, mejoró así sus resultados con respecto a las anteriores elecciones.