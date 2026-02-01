Pedro Sánchez se mete a pronosticar el futuro de la selección española y se basa en los datos del paro

Pedro Sánchez aprovechó su presencia en Teruel para hablar del futuro de la selección española, comparándolo con el dato de parados. En 2025, el paro en España bajó en 118.400 personas, lo que supone un 4,5% menos que en 2024, y se queda por debajo del 10%. El presidente del Gobierno tiró de populismo y recordó que «la última vez que tuvimos un paro por debajo del 10% gobernaba también el PSOE y ganamos la Eurocopa».

Aquello fue en 2008 y gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, que llevó al país a una gran crisis económica, a pesar de que él negara inicialmente que venía una crisis. Ahora, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña en Teruel de cara a las elecciones en Aragón, ha sacado pecho de los datos del paro y asegura que «este año, estamos por debajo del 10% y a las puertas de un Mundial…».

La selección española disputará este verano el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde es una de las favoritas a ganar el campeonato. La actual campeona de Europa y subcampeona de la Liga de Naciones está encuadrada en el grupo H con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

Sánchez se ha subido al carro de la Roja durante un mitin en Aragón, cuando el PSOE vive uno de los momentos más delicados de su historia con diversos corrupción política como el caso Koldo o el caso Begoña. El líder socialista deja entrever que España ganará el Mundial porque el dato del paro está por debajo del 10%, como pasó en 2008 cuando ganaron la Eurocopa con Luis Aragonés.