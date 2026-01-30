Ayuso pide no instalar en Occidente el odio a los judíos ni blanquear el terrorismo de Hamás

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este viernes en el acto en memoria de las víctimas del Holocausto en un emotivo evento celebrado en la Asamblea de Madrid. En su intervención, Ayuso ha advertido de que «olvidar es condenarse a estar perdido» y a repetir los errores. Además, ha tenido varios mensajes para el Gobierno de Pedro Sánchez y para Más Madrid, ausentes en el acto y muy críticos con el Gobierno de Israel por el conflicto entre este país y Palestina.

«No se puede adoctrinar a los jóvenes con dinero público ni entender al pueblo judío en un tren o en un barracón para validar su derecho a existir, eso es hipocresía». Ayuso también ha condenado la defensa de la izquierda de este país al terrorismo de Hamás, un «terrorismo que cuenta con las mejores campañas de blanqueamiento», ha dicho la líder regional.

La presidenta ha destacado que el acto se hace en nombre del pueblo de Madrid, donde los judíos e israelíes «tienen su casa». «Es inquietante que movimientos totalitarios sigan trabajando hoy para instalar en occidente el odio a los judíos», ha advertido. «Desde Comunidad de Madrid no vamos a contribuir al suicidio de nuestra civilización ni del proyecto europeo».

Por todo ello, Ayuso ha pedido que nadie utilice a los niños ni a los jóvenes como método para sembrar sociedades totalitarias en el futuro. «El pueblo de Israel vive y nos da ejemplo de fortaleza diaria», ha enfatizado. «La Comunidad es una región de libertad, que acoge y estimula, y España no puede entenderse sin la cultura judía. Nuestra forma de ser no puede entenderse sin las aportaciones judías», concluía.

El acto ha estado presidido por el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio. Ayuso ha estado arropada por el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz Pache y otros consejeros del Gobierno regional como Fátima Matute, Mariano de Paco y Miguel López Valverde, y más diputados como Pedro Corral o Marimar Blanco.

Ausencia de Más Madrid

Al acto organizando por la Comunidad Judía de Madrid y el Centro Sefarad-Israel y que se celebra desde el año 2000 en el parlamento madrileño no ha acudido Más Madrid por la presencia de una delegación del gobierno de Netanyahu, ya que sí ha estado presente la embajadora de Israel en España, Dana Erlich.

El plantón no es nuevo, ya que Más Madrid no ha acudido a este acto en otras ocasiones por el conflicto en la Franja de Gaza. La hostilidad de Más Madrid hacia los judíos ya fue demostrada con anterioridad tras encabezar el boicot a la etapa final de La Vuelta o empujar a los manifestantes a protestar frente al Movistar Arena contra la participación del Maccabi Tel Aviv en la Euroliga de baloncesto cuando se enfrentaba al Real Madrid.

El PSOE sí ha estado representado en el acto por la portavoz de la Comisión de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Tatiana Jiménez Diego Cruz. Por parte de Vox, ha acudido el portavoz adjunto Íñigo Henríquez de Luna y que Isabel Pérez Moñino no podía acudir. También le acompañaba la diputada Ana Cuartero y el portavoz en la Mesa, Ignacio Arias.