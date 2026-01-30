El zasca del PP a Pedro Sánchez por pasarse de listo con Elon Musk: «¿Adamuz está en Marte?»

Esta noche se ha producido en la red X una conjunción planetaria interesante que aúna a Elon Musk, Pedro Sánchez y al PP. A saber: recordarán un tuit reciente del magnate sudafricano en el que con su habitual «Wow» -que podríamos traducir como «guau» o «vaya» en español-, muestra su sorpresa ante el decretazo sanchista que posibilita una regularización masiva de inmigrantes ilegales en España, y enlaza un mensaje de un tuitero que destaca que «al legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales con el pretexto de derrotar a la ultraderecha, Pedro Sánchez se está quitando la máscara. Esto es ingeniería electoral».

«La lógica es simple -añade el tuitero citado por Elon Musk para criticar a Pedro Sánchez-: legalizar a medio millón de personas, acelerar su obtención de la ciudadanía (lo que lleva apenas dos años para muchos) y efectivamente se ha importado un bloque de votantes masivo y leal que está en deuda con la izquierda».

Unas siete horas y media después (se lo ha pensado el equipo monclovita) Pedro Sánchez ha respondido a Elon Musk con otro tuit donde, en inglés, le lanza un mensaje, entre apocalíptico y megalómano: «Marte puede esperar. La humanidad no».

Conversación tuitera que ha aprovechado el PP para lanzar un zasca sideral al presidente del Gobierno: «¿Adamuz está en Marte? Humanidad ya sabemos que no tienes».

Tira de ironía el PP en un mensaje que parece buscar que Sánchez ponga los pies en la tierra. Recordemos que el presidente del Gobierno ha tenido libre su agenda este jueves, pero no ha acudido al funeral en recuerdo de todas las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz el pasado 18 de enero. Tampoco ha acudido por la mañana al pleno del Senado sobre el accidente, al que había sido citado por el PP. Sánchez prefirió delegar su presencia en el ministro Óscar Puente con la excusa de que él ha pedido comparecer en el Congreso el próximo 11 de febrero para hablar del asunto.