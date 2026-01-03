El Real Madrid está convencido de jugar contra el Maccabi israelí con público

El Real Madrid está convencido de poder jugar con su público el próximo jueves 8 de enero el partido de la jornada 21 de la Euroliga contra el Maccabi Tel Aviv. El club blanco no ve la razón por la que este encuentro debería disputarse a puerta cerrada, pese a que dos días antes el Palau Blaugrana se cerrará a la afición para el choque del Barcelona ante el equipo de Israel.

De hecho, alrededor de 150 organizaciones sociales de Cataluña, entre ellas partidos políticos como ERC, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, los Comuns o la Cup, han pedido mediante un comunicado la suspensión del Barça-Maccabi del próximo martes 6 de enero (20:30 horas).

De momento, la movilización contra la doble visita a nuestro país del conjunto israelí sólo se ha producido en la comunidad catalana, aunque es cuestión de tiempo que se extienda a la capital, como ya ocurrió en la última etapa de la Vuelta a España, boicoteada por Sánchez, su Gobierno y sobre todo por las manifestaciones radicales de miles de propalestinos.

El Real Madrid, por el momento, se muestra firme y piensa que en el Palacio de los Deportes se cumplirán todas las medidas de seguridad para proteger a los jugadores independientemente de la presencia de público. Además, para el club blanco un partido sin espectadores sería una mala noticia en cualquier caso, debido a la baja afluencia que está registrando en las últimas temporadas.

El Real Madrid-Maccabi y el público en el Palacio

Con la llegada de Sergio Rodríguez a la dirección deportiva de la sección de baloncesto, una de las grandes obsesiones es volver a llenar el Palacio y es por eso que se han bajado los precios de una nueva remesa de abonos y además se han introducido varias mejoras en el recinto, por ejemplo en los videomarcadores o una tienda física junto a uno de los accesos de la calle Felipe II.

Cabe recordar que a estas alturas del curso pasado, el Real Madrid-Maccabi se jugó con público cuando los israelíes aún disputaban sus encuentros como locales en Belgrado (Serbia). Dentro del pabellón no hubo ningún tipo de incidente y en los exteriores se saldaron con una protesta compuesta por un centenar de personas y propulsada por Unidas Podemos e Ione Belarra, presente en la misma.

Este viernes en la previa del partido contra el Dubai Basketball, el Real Madrid promocionó con total normalidad a través de la megafonía y en el videomarcador el siguiente duelo de Euroliga contra el Maccabi del próximo jueves, para el que se siguen vendiendo entradas desde 21 euros.

Sin embargo, un boicot político podría alterar los planes del club blanco, que puede declarar el choque a puerta cerrada incluso durante el mismo día 8 con el único fin de velar por la seguridad de los protagonistas del juego. Los de Sergio Scariolo ya jugaron esta temporada contra el equipo israelí el pasado 22 de octubre. Lo hizo en Belgrado, no en Tel Aviv, y perdió por la mínima (92-91) por un triple de Blatt sobre la bocina. También visitó al Hapoel en Sofía (Bulgaria) el 25 de noviembre y ganó por un punto (74-75).