Bronca en la Asamblea de Madrid: el presidente da una lección a Más Madrid sobre la bandera palestina

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha contado con un incidente sonado este jueves debido a la bronca provocada por los representantes de Más Madrid, en relación con la exposición de una bandera de Palestina. Según el reglamento de la Cámara, está prohibido la exhibición de este tipo de elementos y el presidente, Enrique Ossorio, así se lo ha hecho saber a los diputados del partido de extrema izquierda, dándoles una lección sobre el origen de los colores del emblema palestino.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha intentado alzar la voz en un momento del Pleno en el que no tenía la palabra, y tras la llamada de atención del popular Ossorio, se ha iniciado la trifulca. El presidente de la Asamblea ha aprovechado para pedir la retirada de una bandera de Palestina que se encontraba en un asiento libre entre los diputados de la formación de izquierdas y ante la repetida negativa, ha pedido a los servicios de la Cámara que entren a quitar la bandera.

Las protestas de los diputados de Más Madrid han provocado la contestación de Ossorio, quien ha explicado a los mismos cuál es el verdadero origen de los colores de la bandera de Palestina, tras las numerosas protestas desde la bancada izquierdista.

A pesar de que muchos manifestantes en favor del pueblo palestino quieren hacer ver que el color negro de la bandera simboliza el sufrimiento y la resistencia de sus ciudadanos frente a la opresión, que el verde es por la esperanza del pueblo y la paz, el blanco por la fertilidad y la prosperidad y el rojo por la sangre derramada, Enrique Ossorio ha reflejado el verdadero origen del emblema de Palestina.

«Ya ha tenido esa banderita mucho tiempo», le ha indicado el presidente de la Asamblea a la diputada Lozano Sabroso. «Esa banderita que es el color de la dinastía Abassí, el color de la dinastía Omeya y el color del Islam», ha explicado Ossorio. «Esa bandera es de la dinastía Omeya el blanco, de la Abassí el negro, de la verde el Islam», ha repetido, antes de pedir «que quiten la bandera de ahí».

«Ya hemos tenido bastante espectáculo», ha protestado el presidente, tras indicar a Más Madrid que «el reglamento de la Cámara prohibe esto, por tanto pido a los servicios de la Cámara que la retiren».

Ayuso critica a la flotilla

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que la flotilla pro-palestina en la que se encuentran, entre otros, Greta Thunberg, Ada Colau o Hanan Alcalde –alias Barbie Gaza– es una «asamblea flotante». Además, ha asegurado que si los miembros de los navíos pensaran que Israel es «un Estado Genocida», no habrían ido «ni locos» en dirección Gaza.

«Pero ya se han dado el baño. Y ahora, pues venga subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto», ha indicado Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid, antes de la bronca por la bandera palestina iniciada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.