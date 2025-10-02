Sánchez aplaude la «solidaridad» de la flotilla de ‘Barbie Gaza’ comandada por un activista de Hezbolá

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado este jueves «la solidaridad» de la flotilla pro Hamás que navega rumbo a la costa de Gaza pese a que las fuerzas del Ejército de Israel han interceptado ya 40 barcos. «Creo que hay que reconocer y aplaudir esa solidaridad que expresa la sociedad española y otras muchas porque estamos hablando de una flotilla que representa más de 40 nacionalidades, más de 1.000 integrantes», ha dicho.

Durante unas declaraciones a los medios de comunicación el jefe del Ejecutivo ha explicado que su Gobierno ha estado «en permanente contacto con ellos» y ha aplaudido sin reparos las acciones de esta flotilla comandada por el activista brasileño Thiago Ávila, vinculado directamente con la organización terrorista Hezbolá.

Sánchez también ha celebrado que su administración haya enviado un buque de la armada española para proteger a sus integrantes, algunos de ellos relacionados con el grupo armado libanés. «Hemos también reforzado su protección enviando una presencia de nuestras fuerzas armadas precisamente en ayuda humanitaria y en potenciar acción de rescate. La reconocemos la aplaudimos pero en todo caso ahora lo que más nos importa es la seguridad de nuestros compatriotas», ha valorado.

Cabe recordar que el nº 2 de la flotilla que elogia Pedro Sánchez es Thiago Ávila, un activista brasileño de 38 años que el pasado febrero asistió como invitado al funeral de los líderes terroristas de Hezbolá, Hassan Nasrallah y Hisham Safieddine, eliminados por Israel en operaciones antiterroristas.

Días antes de la procesión masiva que Hezbolá organizó para despedir a sus líderes abatidos, tuvo lugar en Beirut (Líbano) la conferencia Despertar Global y Palestina, un evento cuyo único objetivo era coordinar narrativas entre influencers internacionales y las organizaciones terroristas del eje de la República Islámica de Irán. Ávila, que actúa como mano derecha de Saif Abukeshek, el activista palestino líder de la flotilla a Gaza, también acudió a esta conferencia.

Durante su estancia en Beirut el activista brasileño también acudió a reuniones en homenaje a los líderes de Hezbolá donde coreó «¡Muerte a Israel! ¡Muerte a Estados Unidos! ¡Victoria para el Islam! ¡Alá es grande!» mientras levantaba el puño junto a otros activistas vinculados a la organización terrorista libanesa. Este momento fue captado en vídeo y difundido en redes sociales, donde ha recibido miles de críticas por su vinculación con el grupo armado.

Además, a través de sus redes sociales el activista escribió un mensaje celebrando «la resistencia libanesa», en referencia a los actos de la organización terrorista Hezbolá, y mencionando que los miembros del grupo armado son «luchadores por la libertad». «No pueden acabar con la resistencia porque la raíz de su existencia permanece, que es la ocupación», aseguró.