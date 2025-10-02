Última hora de la flotilla a Gaza, en directo: barcos interceptados, estado de los detenidos y protestas en vivo hoy
Sigue en directo la última hora de la flotilla pro-Gaza, el estado de los detenidos y los barcos interceptados por Israel
Quiénes van en la Flotilla
La Marina de Israel ha interceptado la flotilla de Gaza que intentaba romper el bloqueo marítimo impuesto a la Franja de Gaza. Ya son 13 las embarcaciones retenidas, mientras una treintena de ellas continúa su rumbo.
Los barcos interceptados han sido los siguientes: Adara, Alma, Aurora, Dir Yasín, Grande Blu, Hio, Huga, Morgana, Otaria, Seulle, Spectre, Yulara y Sirius.
La llamada Flotilla Global Sumud, integrada por 47 barcos con más de 500 izquierdistas radicales, salió a finales de agosto desde varios puertos europeos con el objetivo de desafiar el bloqueo naval israelí. Entre ellos, se embarcaron la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau y la activista Greta Thunberg.
Israel ha acusado a algunos de sus participantes clave de tener vínculos con los terroristas de Hamás.
Mikeno llegará a Gaza en menos de una hora
Mikeno, el barco más cercano a Gaza, está a menos de una hora de la Franja de Gaza, según muestra la página de rastreo de la flotilla pro-Palestina que refleja la geolocalización de la embarcación a unas siete millas náuticas (11 kilómetros) de la costa palestina, pero parado.
31 barcos interceptados
El Ejército de Israel ya ha detenido 31 embarcaciones de las 44 que inicialmente estaban previstas que llegasen a Gaza.
¿Quién viaja en el barco Mikeno?
El navío que puede tocar tierra gazatí está compuesto de activistas de múltiples nacionalidades, tales como española, turca, italiana o malasia.
¿Qué pasa si la embarcación Mikeno llega a Gaza?
Mikeno es el navío que está plenamente metido en aguas gazatíes, por lo que existe la posibilidad de que llegue a tocar tierra. Si esto es así, las autoridades israelíes estarán esperando en los puertos para proceder a la detención de los integrantes del barco.
La flotilla llama a la huelga de estudiantes
Los integrantes de la flotilla pro-Palestina han hecho un llamamiento a todos los estudiantes a participar en la huelga de este 2 de octubre en toda España.
Malasia exige la «inmediata liberación» de los ciudadanos malasios detenidos por Israel
El Gobierno de Malasia urgió este jueves a la «inmediata liberación» de los ciudadanos malasios detenidos por Israel durante la intercepción de varios barcos de la Flotilla Global Sumud, que viaja hacia Gaza con ayuda humanitaria, informa Efe.
«¡Urjo a que todos los malasios y activistas internacionales y voluntarios sean liberados inmediatamente! Es una misión humanitaria con civiles desarmados que llevan ayuda vital para Gaza», dijo en X el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.
I condemn in the strongest terms Israel’s interception of the Global Sumud Flotilla. These vessels carried unarmed civilians and life-saving humanitarian supplies for Gaza, yet they were met with intimidation and coercion.
By blocking a humanitarian mission, Israel has shown… pic.twitter.com/iOPiBTM4PA
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) October 1, 2025
72 horas para realizar las deportaciones
Según la ley israelí, una vez los pasajeros sean detenidos pueden ser deportados 72 horas después de la emisión de la orden, a menos que la persona acepte voluntariamente ser expulsada, como pasó con cuatro de los doce activistas a bordo del Madleen; la última embarcación interceptada por Israel el pasado junio.
Como seguir a la flotilla pro-Palestina rumbo a Gaza
Los integrantes flotilla ha habilitado una página en la que se puede seguir en directo los últimos coletazos de la travesía de las 23 embarcaciones restantes, la web Flotilla Tracker.
Exteriores convoca a la encargada de negocios israelí en Madrid
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado esta mañana a la encargada de negocios israelí en Madrid, Dana Elrich, para pedir explicaciones por las detenciones de los miembros de la flotilla pro-Palestina.
Los integrantes de la flotilla están siendo trasladados a puerto de forma «segura»
El Gobierno de Israel ha afirmado este jueves que los activistas de la Global Sumud Flotilla están siendo trasladados de forma «segura» a Israel de cara a iniciar las labores para su deportación, tras la interceptación en aguas internacionales de los barcos que participaban en la misión, que buscaba entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
«Los pasajeros de la Hamás-Sumud en sus yates están en camino de forma segura y pacífica a Israel, donde se iniciarán los procesos para su deportación a Europa», ha dicho el Ministerio de Exteriores israelí en su cuenta en la red social X, donde ha asegurado que todos ellos «se encuentran bien» tras la interceptación de sus embarcaciones.
Israel puede disparar contra las embarcaciones
Una de las embarcaciones ya se ha adentrado en aguas de Daza, eso significa que Israel puede responder en cualquier momento ante la incursión de los propalestinos de la flotilla, que sobrepasaron la zona de exclusión, según confirmaron ellos mismos.
Un barco entra en aguas territoriales de Gaza
Según la información que se desprende de la web de la flotilla, una embarcación se encuentra ya en aguas territoriales de Gaza, a menos de 12 millas.
El nº 2 de la flotilla de Barbie Gaza participó en el funeral de un líder de Hezbolá
El activista brasileño de 38 años, Thiago Ávila, nº 2 de la flotilla ‘Barbie Gaza’ que en estos momentos se dirige hacia la Franja de Gaza para intentar romper el bloqueo israelí, asistió el pasado febrero como invitado al funeral de los líderes terroristas de Hezbolá, Hassan Nasrallah y Hisham Safieddine, eliminados por Israel en operaciones antiterroristas.
23 barcos siguen rumbo a Gaza
Según establece la web de la flotilla, aún quedan 23 barcos rumbo a Gaza. 21 embarcaciones ya han sido interceptadas por el Ejército de Israel.
Israel califica a la embarcación como la «flotilla Hamás-Sumud»
En la grabación publicada por el Ministerio de Exteriores israelí se observa la intervención contra las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla. Las autoridades las han identificado como la «flotilla Hamás-Sumud».
30 barcos de la flotilla continúan rumbo a Gaza
Una treintena de embarcaciones de la flotilla pro-Gaza continúa navegando hacia Gaza y ya se encuentra a 46 millas, según ha informado la flotilla en su cuenta de Instagram.
Israel intercepta 13 barcos de la flotilla
Según las últimas informaciones, el Ejército israelí ha interceptado 13 barcos de la flotilla y sus integrantes, entre los que se encontraban Ada Colau y Greta Thunberg, han sido trasladados a puerto seguro. Las embarcaciones retenidas han sido las siguientes: Adara, Alma, Aurora, Dir Yasín, Grande Blu, Hio, Huga, Morgana, Otaria, Seulle, Spectre, Yulara y Sirius.
Vídeo de Ada Colau
‼️ SI VEUS AIXÒ ÉS QUE L’ADA COLAU I LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA HA ESTAT ARRESTADA IL·LEGALMENT‼️
👉🏼 Necessitem que interactueu amb el vídeo i que el COMPARTEIXIS perquè arribi al màxim de gent possible.
Els nostres governs han d’actuar JA perquè els lliberin pic.twitter.com/6XJD0BBZF3
— Ricardo (@Ricardo59194521) October 1, 2025
Hamás ataca Israel
⭕️ En la noche de Yom Kipur, cinco proyectiles lanzados desde el norte de Gaza cruzaron hacia territorio israelí.
Cuatro proyectiles fueron interceptados y uno cayó en un área abierta. No se reportaron heridos.
— FDI (@FDIonline) October 1, 2025
Los documentos que prueban los vínculos de la Flotilla con Hamás
El Ministerio de Asuntos Exteriores dice que el material muestra vínculos entre Hamás y su brazo extranjero, cuyo líder en el Reino Unido es el organizador de la flotilla, mientras que el miembro español posee algunos de los barcos que navegan hacia la Franja.
💥 EXPOSED: Captured documents reveal Hamas organized and funded @GretaThunberg‘s Gaza ‘Sumud’ flotilla, underscoring this is not some kind of humanitarian mission, but a Hamas-led initiative.
The documents, found by IDF and released by Israel MFA today, provide indisputable… pic.twitter.com/U1ojJ8mmFo
— Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) September 30, 2025
Los hutíes han amenazado a todas las navieras
Los rebeldes hutíes de Yemen han amenazado a «todas» las compañías navieras después de hundir un buque neerlandés en el golfo de Adén en un gesto de apoyo a Gaza y en señal de protesta contra Israel.
Así ha sido el aviso de Israel a la Flotilla
The sole purpose of the Hamas-Sumud flotilla is provocation. Israel, Italy, Greece, and the Latin Patriarchate of Jerusalem have all offered and continue to offer the flotilla a way to peacefully deliver any aid they might have to Gaza. The flotilla refused because they are not… pic.twitter.com/pLQj1FLIPA
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025
El Gobierno de Israel ha advertido este miércoles 1 de octubre a la Flotilla de Gaza una vez sobre aproximarse a una zona bloqueada, según ha difundido el Ministerio de Asuntos Exteriores, como se puede ver en el vídeo de abajo: «Somos Israel, si quieren ayudar, háganlo por canales oficiales».
En este sentido, según ha difundido el Ministerio de Asuntos Exteriores, «el único propósito de la flotilla Hamás-Sumud es la provocación. Israel, Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalén han ofrecido y siguen ofreciendo a la flotilla una vía para entregar pacíficamente cualquier ayuda que puedan tener a Gaza».
¿Cuántos barcos tiene la Flotilla?
En la Flotilla de Gaza, había 40 embarcaciones zarparon de diferentes países. Entre ellos, España, Túnez, Italia o Grecia.
Una concentración frente al consulado de Israel en Barcelona
Una concentración frente al consulado de Israel en Barcelona ha cortado la Ronda del Mig.
El periodista de La Sexta trasladado a puerto
El periodista de la TV La Sexta, que iba en la Flotilla de Gaza, ha sido trasladado a puerto.
Huelga de estudiantes el 2 de octubre
Horario y recorrido de las manifestaciones en cada ciudad. Este jueves, 2 de octubre de 2025, estudiantes de toda España secundarán una huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes en protesta por el conflicto en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino.
La movilización, que abarcará toda la jornada lectiva, comenzará a las 12:00 horas con concentraciones en diversas ciudades del país.
¿Quiénes han estado durante estas últimas semanas en la Flotilla hacia Gaza y qué objetivos han tenido? Durante las últimas semanas, varias embarcaciones se han unido a la Flotilla de Gaza. ¿Quiénes son, cuáles sus objetivos y cuáles son sus vínculos con los grupos terroristas de Hamás y Hezbolá?
La Yihad Islámica parece suavizar su postura
La Yihad Islámica ha parecido suavizar su postura exigiendo cambios al plan de Trump, en lugar de rechazarlo por completo.
Turquía acusa a Israel de «acto terrorista»
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía acusa a Israel de «acto de terrorismo» al interceptar una flotilla activista que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.
«El ataque de las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la flotilla Global Sumud, que se dirigía a entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza, es un acto de terrorismo que constituye la más grave violación del derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes», declara el ministerio en un comunicado.
Greta Thunberg detenida
La izquierdista climática radical Greta Thunberg ha sido detenida por Israel.
Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.
Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025
Albares defiende la «liberación» de los españoles retenidos por Israel
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este jueves que los españoles que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que han sido «retenidos» por Israel tras la intercepción de sus barcos deberían ser liberados inmediatamente y no se les debería acusar de nada, ya que no representaban «ninguna amenaza».
Según ha explicado el ministro, por el momento no disponen de «datos concretos» sobre el número de españoles que ya han sido interceptados (a bordo viajan 65 españoles) pero sí tienen constancia de que «un primer grupo ya ha llegado a puerto», hacia donde se dirige el cónsul y el encargado de Interior de la Embajada, junto con otro guardia civil, para poder prestarles atención consular.