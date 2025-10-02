Última hora de la flotilla a Gaza, en directo: barcos interceptados, estado de los detenidos y protestas en vivo hoy

La Marina de Israel ha interceptado la flotilla de Gaza que intentaba romper el bloqueo marítimo impuesto a la Franja de Gaza. Ya son 13 las embarcaciones retenidas, mientras una treintena de ellas continúa su rumbo.

Los barcos interceptados han sido los siguientes: Adara, Alma, Aurora, Dir Yasín, Grande Blu, Hio, Huga, Morgana, Otaria, Seulle, Spectre, Yulara y Sirius.

La llamada Flotilla Global Sumud, integrada por 47 barcos con más de 500 izquierdistas radicales, salió a finales de agosto desde varios puertos europeos con el objetivo de desafiar el bloqueo naval israelí. Entre ellos, se embarcaron la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau y la activista Greta Thunberg.

Israel ha acusado a algunos de sus participantes clave de tener vínculos con los terroristas de Hamás.