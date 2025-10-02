El nº 2 de la flotilla coreó «¡Muerte a Israel! ¡Victoria del Islam!» en el funeral del líder de Hezbolá

El activista brasileño, Thiago Ávila, nº 2 de la flotilla pro Hamás que en estos momentos se dirige hacia la Franja de Gaza para intentar romper el bloqueo israelí, coreó el pasado febrero «¡Muerte a Israel! ¡Muerte a Estados Unidos! ¡Victoria para el Islam!», durante una reunión en Beirut para homenajear a los líderes de Hezbolá, Hassan Nasrallah y Hisham Safieddine, eliminados por Israel.

«¡Alá es grande!», exclamó Ávila con el puño en alto junto a otros activistas vinculados a la organización terrorista libanesa. Este momento fue captado en vídeo y difundido en redes sociales, donde ha recibido miles de críticas por su vinculación con el grupo armado.

Al evento organizado por Hezbolá para homenajear a sus líderes abatidos por Israel asistieron, además de Ávila, personajes tan controvertidos como el blogger estadounidense Jackson Hinkle, el actor irlandés Tadhg Hickey, la activista Tara Reynor O’Grady, el jefe de la oficina de medios de los hutíes yemeníes Mazin Hebah, y el ex profesor de la Universidad de Wuhan Christopher Helali.

A través de sus redes sociales, Ávila, explicó que 1,4 millones de personas se habían reunido en Beirut para despedir al líder terrorista. Un homenaje que emocionó al activista brasileño que relató el asombro que le supuso «ver a personas de diferentes religiones, partidos políticos e ideologías, rindiendo homenaje a esta importante figura en la historia anticolonial».

En el mismo mensaje, Ávila ensalzó la figura del jefe de Hezbolá asegurando que la organización que lideró fue «decisiva» para detener la ocupación israelí y que no muchas personas pueden decir que han derrotado «a los ejércitos sionistas e imperialistas».

«Conocí a Nasrallah cuando tenía 19 años, cuando Israel estaba invadiendo el Líbano una vez más y él pronunció un discurso diciendo que la resistencia libanesa derrotaría a la entidad sionista. No pensé que fuera posible en ese momento, pero, al final, realmente fueron derrotados y tuvieron que retirarse hacia el sur», dijo el nº 2 de la flotilla pro Hamás.

Según cuenta, en el momento en el que conoció al líder terrorista se sintió «inspirado» al verlo hablar. «Los verdaderos terroristas, los sionistas, amenazaron con bombardear la ceremonia y rompieron el acuerdo de alto el fuego una vez más entrando en Beirut y volando bajo sobre nuestras cabezas, tratando de asustar a la gente. Para ser honesto, no vi a una sola persona asustada. Miro al pueblo libanés y veo dolor, pero también un inmenso coraje», publicó Ávila en sus redes sociales.

El mensaje del activista finaliza celebrando «la resistencia libanesa», en referencia a los actos de la organización terrorista Hezbolá, y mencionando que los miembros del grupo armado son «luchadores por la libertad». «No pueden acabar con la resistencia porque la raíz de su existencia permanece, que es la ocupación», aseguró.