La flotilla pro-Gaza entra en «zona de riesgo» y alerta del acercamiento de «barcos no identificados»

La flotilla rumbo a Gaza ha entrado ya en «zona de riesgo» y ha alertado de que se han aproximado «varios barcos no identificados». Así lo han denunciado a través de su canal de Telegram, informando de que sus embarcaciones «tenían las luces apagadas y han activado los protocolos de seguridad ante una posible interceptación».

Tras ello, la misión ha comunicado que continúa su avance marítimo hacia la Franja de Gaza, situándose a una distancia de 120 millas náuticas y «cerca de la zona donde se produjeron las interceptaciones a flotillas anteriores», que, como ésta, trataban de romper el bloqueo naval israelí.

Unas dos horas antes de informar de lo ocurrido, la flotilla ha declarado la «alerta máxima» tras detectar «la actividad de drones» sobrevolando sus embarcaciones. «Diversos informes apuntan a la posibilidad de que se produzcan distintos incidentes en las próximas horas», han indicado.

Respecto a la fragata de la Armada española que se dirige a la zona, la flotilla ha manifestado que no llegará hasta la mediodía de este miércoles. En este sentido, el Gobierno les ha recomendado «encarecidamente» que, en las actuales circunstancias, «no se adentren en la zona de exclusión, porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad».

A su vez, la organización ha criticado que el Gobierno italiano les ha comunicado que su fragata desplegada «pronto emitirá una llamada por radio ofreciendo a las participantes la oportunidad de abandonar la navegación y regresar a la costa», lo que la flotilla ha presentado como «un intento de desmoralizar y fracturar una misión humanitaria pacífica».