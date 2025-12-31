Las 12 campanadas del deporte en 2025

El 2025 llega a su fin, y con él se acaba un año lleno de grandes éxitos en el deporte, especialmente de los deportistas españoles, y los repasamos en nuestras tradicionales campanadas. Este año hemos vivido grandes momentos como el de la resurrección de Marc Márquez, que ha vuelto a ganar en MotoGP, el doblete de Alcaraz con Roland Garros y US Open, la exhibición de Pogacar en el Tour, el primer título de Norris o el campeonato de peso ligero de Ilia Topuria. No hay que olvidar tampoco el desembarco de la NFL en el Santiago Bernabéu, el Mundial de María Pérez, el récord de goles de Mbappé y el título de Álex Palou en la Indy 500, entre otros.

Marc Márquez

Marc Márquez se ha proclamado campeón de MotoGP por séptima vez (noveno en total) en su carrera. El piloto español ha firmado uno de los mayores regresos en la historia del deporte al volver ganar un título cinco años después. En 2020 sufrió una dura caída en Jerez que le provocó una grave fractura del húmero derecho. Desde entonces vivió un auténtico calvario y tuvo que pasar cuatro veces por el quirófano entre 2020 y 2022. En 2024 salió de su casa, Honda, rumbo a Gresini, se reencontró con su mejor versión y este 2025 fichó por el equipo oficial de Ducati para luchar por el título. Y lo ganó arrasando. Cinco años después de su lesión y seis desde su último campeonato, el ilerdense ha vuelto a lo más alto y lo hizo dominando con mano de hierro de principio a fin.

Alcaraz vuelve a reinar

Carlos Alcaraz ha firmado un 2025 para enmarcar en el que ha ido de menos a más. El tenista de El Palmar revalidó su trono en París con una victoria espectacular ante Sinner tras una remontada memorable, y conquistó su segundo Roland Garros. Luego el italiano se tomó la revancha y le dejó sin título en Wimbledon. Pero el murciano volvió a imponerse a su máximo rival en el US Open, obteniendo premio doble al recuperar tras su victoria el número uno del mundo. Así termina el 2025 tras asegurarse el primer puesto del ranking ATP en las finales.

Doblete mundial de María Pérez

María Pérez cierra un 2025 inolvidable tras colgarse dos oros en el Mundial de Atletismo en Tokio. Primero se impuso en la prueba de los 20 kilómetros marcha y una semana después volvió a ganar el oro en los 35 km. La atleta española repitió el éxito de Budapest 2023, y suma ya cuatro oros mundiales con tan sólo 29 años, y cuenta con otro oro olímpico en el relevo mixto, y una plata olímpica en individual.

Primer título de Norris en la F1

Lando Norris ha hecho historia al ganar su primer título en la Fórmula 1. El piloto de McLaren se coronó en Abu Dabi al acabar tercero. Verstappen ganó pero no le valió para culminar la remontada. A sus 26 años, el británico ha cumplido su sueño de ganar un campeonato de F1. Lo hizo con mucho sufrimiento, venciendo a Max por apenas dos puntos.

Luis Enrique se corona con el PSG

Luis Enrique ha cerrado un 2025 inolvidable en el que ha reinado en Europa con su PSG. El técnico español ha conseguido el gran objetivo del club parisino, ganar la Champions League, después de imponerse al Inter de Milán por un contundente 5-0 y firmar la mayor goleada en una final de la máxima competición europea. En el Mundial de Clubes también dominaron, pero cayeron en la final contra el Chelsea. Por todo ello, el asturiano se ha llevado el premio al mejor entrenador del 2025.

Topuria, campeón del peso ligero

Ilia Topuria lo volvió a hacer. Después de superar a Volkanovski en la pelea por el título de Peso Pluma, y vencer a Max Holloway en la defensa del título en 2024, en 2025 el hispano georgiano se convirtió en bicampeón de la UFC. Noqueó a Charles Oliveira en el primer round en la pelea por el título vacante de Peso Ligero e hizo historia al conquistar su segundo cinturón.

Exhibición de Pogacar en el Tour

Tadej Pogacar firmó una de las mayores exhibiciones que se recuerdan en un Tour de Francia. El esloveno conquistó su cuarta ronda gala tras imponerse a Jonas Vingegaard con más de cuatro minutos de ventaja en la clasificación general. Pero ese no ha sido su único título este 2025, ya que después del Tour se proclamó campeón del mundo de ciclismo en ruta en el Mundial de Ruanda, revalidando así el logrado en Zúrich 2024.

La NFL desembarca en España

España ha hecho historia al acoger el primer partido de la NFL en nuestro país. Fue en el Santiago Bernabéu el 16 de noviembre de 2025. Miami Dolphins y Washington Commanders se vieron las caras en un coliseo madridista lleno hasta la bandera. El partido acabó con victoria de los de Florida en la prórroga por 16-13. Pero este evento dejó claro que la NFL ha llegado a España para quedarse, y este sólo ha sido el primero de muchos encuentros internacionales que están por venir en la capital.

Álex Palou, tetracampeón de la IndyCar

Álex Palou ha hecho historia este 2025 al convertirse en el primer español en conquistar la Indy 500, más conocida como las 500 millas de Indianápolis. Muchos lo han intentado, entre ellos Fernando Alonso en varias ocasiones, pero ninguno lo había logrado hasta la fecha. El catalán, además, ha revalidado su título de las IndyCar Series por cuarto año consecutivo, el quinto en seis años.

Mbappé, Bota de Oro y récord goleador

Kylian Mbappé ha firmado un 2025 bastante bueno en su primera temporada con el Real Madrid. El francés ganó la Bota de Oro al imponerse a Viktor Gyokeres, gracias a sus 31 goles en la Liga en 34 partidos. Además, el delantero galo, que está liderando al conjunto madridista en este inicio de curso, ha cerrado el año 2025 igualando el récord de goles (59) en un año natural que poseía Cristiano Ronaldo.

Aitana Bonmatí y España femenino

Aitana Bonmatí ha conquistado este 2025 su tercer Balón de Oro de su carrera (2023, 2024 y 2025). La centrocampista del Barcelona y la Selección se ha proclamado como la mejor jugadora del año gracias a su buen rendimiento con su club y el combinado nacional, a pesar de que perdió la final de la Champions femenina y de la Eurocopa. Además, la selección española ha ganado la Liga de Naciones después de imponerse a Alemania en el Metropolitano por 3-0 tras el empate sin goles en Kaiserlautern.

Doblete del Barça con Liga y Copa

El Barcelona dominó este 2025 en España con un doblete: Liga y Copa. Los azulgranas volvían a lo más alto en Liga dos años después, ya que el Real Madrid se impuso en 2024. En el torneo del KO, el Barça se impuso a su eterno rival en una final épica que se resolvió en la prórroga con un gol de Koundé. Los azulgranas cerraron así un 2025 para enmarcar en el primer año de Hansi Flick en el banquillo.