Álex Palou hace historia y se proclama tetracampeón de la IndyCar

El español Álex Palou (Chip Ganassi) se proclamó este domingo campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera (2021, 2023, 2024 y 2025) al terminar tercero el Gran Premio de Portland (Estados Unidos) y a falta de dos carreras para el final de la temporada.

El título se le puso de cara a partir de la vuelta 21, cuando su único rival por el campeonato, el mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren), perdió ocho vueltas en boxes debido a un fallo electrónico.

No ha sido necesario esperar a Milwaukee y Nashville, últimas carreras de la temporada, para que Palou sume su cuarta corona de la IndyCar. Y es que el dominio del barcelonés ha sido notablemente superior al de anteriores campeonatos.

En la presente campaña, Palou suma hasta la fecha ocho triunfos, más que en cualquiera de los otros años en los que conquistó el campeonato. Todo ello, para sumar más de 100 puntos de diferencia sobre Pato O’Ward, el único rival que aún mantenía opciones hasta la fecha y que no pudo con la presión en Portland, diciendo adiós a sus opciones a las primeras de cambio.

Con su cuarto título en la IndyCar, Álex Palou se sitúa entre las leyendas históricas de la principal competición de monoplazas en Estados Unidos, una categoría que lleva más de 120 años disputándose bajo distintas denominaciones a lo largo del tiempo.