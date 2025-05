Álex Palou se convierte en el primer español en ganar las 500 millas de Indianápolis

Álex Palou ha hecho historia al convertirse en el primer piloto español en ganar las 500 Millas de Indianápolis. El catalán se ha llevado la victoria en la 109ª edición de la prueba, demostrando su superioridad en el campeonato de la IndyCar, donde busca su cuarto título –tercero consecutivo– y que tiene cada vez más cerca, puesto que con este triunfo ha ganado todas las pruebas menos una, en la que fue segundo.

El barcelonés domina con mano de hierro, pero tenía un reto por delante en este 2025: ser el primer piloto español en ganar en Indianápolis. Nadie lo había conseguido, hasta que en su sexta participación, lo ha logrado. El piloto de Ganassi se ha impuesto, de esta manera, confirmando los pronósticos que le daban como campeón, dada su superioridad en las últimas dos semanas de test que se han celebrado en Indianápolis.

FROM BARCELONA TO THE BRICKYARD!

Alex Palou wins the 109th Running of the #Indy500! 🙌 pic.twitter.com/BVpnVDw0Uh

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 25, 2025