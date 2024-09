Histórico: el español Álex Palou se proclama campeón de la IndyCar por tercera vez

Álex Palou ha hecho historia este domingo proclamándose campeón por tercera vez de la IndyCar. El todoterreno piloto español quedó undécimo en la carrera de Nashville Superspeedway en Tennessee, la última del campeonato. Un resultado que le valió para llevarse el triunfo por segundo año consecutivo, algo que no sucedía en la categoría estadounidense desde 2010. El batacazo de Will Power le dejó a las puertas del título y el catalán no falló para lograr su tercero en cuatro temporadas a bordo del Ganassi.

Palou llegaba a la última cita con 33 puntos de ventaja sobre el piloto neozelandés de Penske y, pese a salir desde la vigésima cuarta posición en el óvalo de Nashville tras ser sancionado por realizar modificaciones no permitidas al motor en la anterior prueba, defendió su margen con autoridad en el Big Machine Music City.

El piloto español, de 27 años, sigue haciendo historia en la IndyCar, donde ha sido campeón en 2021, 2023 y 2024. Es el tercero más ganador de la historia de este campeonato junto a Sam Hornish Junior, detrás de las cuatro coronas del británico Dario Franchitti y las seis del neozelandés Scottie Dixon.