Fiestas de Chinchón 2025: cuándo son, qué día empiezan, fechas clave y actividades

Cuando llega el mes de agosto, las fiestas patronales y populares son las grandes protagonistas en Madrid, y si bien ya os hemos ofrecido toda la información de fiestas como las de San Cayetano o las de La Paloma, no podemos pasar por alto las de los municipios madrileños, entre las que destacan las fiestas de Chinchón, con música, pasacalles y hasta incluso, encierros.

Las fiestas de Chinchón son unas fiestas patronales en honor a la Virgen de Gracia y a San Roque, y como decimos, están llenas de actividades y un programa de lo más completo en el que no falta de nada. A lo mencionado, le podemos sumar incluso una carrera de 5 kilómetros que se celebra hoy mismo, así que si no deseas perderte nada, toma nota porque te ofrecemos toda la información sobre cuando son estas fiestas, dónde se celebran exactamente, las fechas y todo el programa al completo para que no te pierdas nada.

Cuándo son las Fiestas de Chinchón

El pistoletazo de salida es hoy viernes 8 de agosto con la mencionada carrera. A partir de ahí, cada día tiene algo: encierros, conciertos, concursos, procesiones, fuegos artificiales. La recta final es el domingo 17, con actividades pensadas sobre todo para los más pequeños.

Ahora bien, si eres de los que no se quieren perder ni una, deberías saber que desde el 1 de agosto ya se vienen celebrando diferentes actividades para preparar el ambiente, como exposiciones o torneos de pádel.

Cuántos días duran las Fiestas de Chinchón

Las fiestas como tal duran diez días seguidos, del 8 al 17 de agosto, pero la sensación es que se alargan más. Entre los campeonatos deportivos, las novenas religiosas y las exposiciones, hay ambiente festivo casi todo el mes.

Y lo bueno es que la programación está tan bien distribuida que cada día puedes disfrutar de algo distinto. No importa si vas el fin de semana o te quedas a vivirlas enteras: seguro que puedes vivir algo especial.

Dónde son las Fiestas de Chinchón

Aunque casi todo el mundo piensa en la Plaza Mayor cuando se habla de las fiestas (y con razón), lo cierto es que hay muchos otros rincones donde se reparte la acción.

La Plaza de San Roque, por ejemplo, es punto clave para las comidas populares y la procesión del Santo. El Recinto Ferial, en la Plaza de Armas del Castillo, se llena de música cada noche. Y no faltan eventos en el Centro de Mayores, la ermita de San Roque, el polideportivo o incluso la piscina municipal.

Actividades en las Fiestas de Chinchón

El programa de 2025 combina tradición, música, cultura y deporte en una agenda para todos los públicos. A continuación, te resumimos las actividades más destacadas por fechas:

Viernes 8 de agosto

Carrera Popular 5K Solidaria (20:30 h) con categorías para todas las edades y medallas para los ganadores.

Recogida de dorsales a las 18:30 en la Plaza Mayor y hora de Salida a las 20:00 horas. La distancia son 5 km.

Sábado 9 de agosto

Campeonato de mus y chinchón en el Centro Social de Mayores.

Inauguración de la exposición de trajes de Reinas y Damas.

Concierto de PATAX en la Plaza Mayor (22:00 h), dentro del ciclo “Noches de Verano”.

Domingo 10 de agosto

Concurso de chita en la Plaza Mayor.

Homenaje a los mayores, con cena y baile con DJ YANTA.

Final del torneo de mus y entrega de premios.

Tiro al plato por la mañana.

Lunes 11 de agosto

Espectáculo familiar MUSILOCOS (22:00 h), con canciones infantiles en directo.

Martes 12 de agosto

Pasacalles infantil con charanga.

Fiesta de la espuma y atracciones hinchables.

Almuerzo popular organizado por la Peña «El Quiebro».

Concierto de La Década Prodigiosa y Gala de Coronación de la Reina y Damas.

Macro discoteca con varios DJs en el Recinto Ferial.

Miércoles 13 de agosto

Primera Diana con gigantes y cabezudos.

Encierro infantil con carretones.

Concurso de paellas, espectáculo ecuestre andaluz y actuación de la Orquesta La Misión.

Discoteca con DJ Mike Fajardo y DJ Manu.

Jueves 14 de agosto

Encierro tradicional y suelta de reses.

Baile del vermut con cortador de jamón.

Pool party en la piscina municipal.

Concurso de recortes y concierto de José de Rico, seguido de macro discoteca.

Viernes 15 de agosto

Diana y encierros, con toro a cajón Aliado.

Misa en honor a la Virgen de Gracia.

Clase práctica taurina y procesión solemne.

Fuegos artificiales y concierto de Bombai.

Sábado 16 de agosto

Exhibición de bueyes y misa en honor a San Roque.

Procesión del Santo Patrono hasta su ermita.

Concierto de Alboroque en San Roque y actuación de Lunnas DJ y Christian Millán en el Recinto Ferial.

Domingo 17 de agosto

Fiesta infantil con toros hinchables, espuma y animación.

Competiciones deportivas infantiles.

Almoneda tradicional y sorteo de la talla de San Roque.

Suelta de reses y traca final para despedir las fiestas.

Por último, señalar que si vas con niños que sean sensibles al ruido, hay un detalle que se agradece: todos los días, de ocho a nueve de la tarde, las atracciones funcionarán sin música ni estridencias. Así, los niños con autismo o sensibilidad auditiva podrán disfrutar de la feria sin agobios.

Y además, para quienes viven también la parte más espiritual de estas fechas, la Novena en honor a la Virgen de Gracia se celebrará del 6 al 14 de agosto en la parroquia, con una mención especial a Doña Julia Rodríguez Camacho, expresidenta de la hermandad. La imagen de San Roque, además, estará expuesta en su ermita durante todo el mes, junto a una exposición muy cuidada de labores de punto de cruz hechas por vecinas del municipio.