Conciertos gratis en las fiestas de San Lorenzo y La Paloma: artistas, fechas y dónde son

Agosto en Madrid no sólo significa turismo y muchos planes. También están las fiestas populares, y patronales, destacando las de San Cayetano que se están celebrando estos días, y hasta mañana 8 de agosto. Pero además tenemos las fiestas de San Lorenzo y Las de La Paloma que vienen después y de las que te vamos a ofrecer ahora toda la información con respecto a sus conciertos.

Si en las próximas semanas vas por Lavapiés o por La Latina y de pronto escuchas música, te acercas a una plaza y te encuentras un concierto gratuito que no te extrañe porque seguro que será alguno de los que se celebran tanto en las fiestas de San Lorenzo, o después, en las de La Paloma. Conciertos que además, todos ellos son gratuitos y cuentan con una amplia variedad de artistas y estilos musicales, así que si no te quieres perder nada, toma nota porque te ofrecemos ahora toda la información sobre los conciertos de estas fiestas tan castizas y madrileñas.

Conciertos de las fiestas de San Lorenzo y la Paloma

Primero llega la celebración de San Lorenzo, del 9 al 12 de agosto. Para estas fiestas, la plaza Arturo Barea se convierte en el centro de todo: actividades por la tarde, DJs al anochecer y conciertos que van desde lo familiar hasta lo indie. Es un ambiente muy de barrio, con gente del vecindario, visitantes que se han enterado por el boca a boca y muchos curiosos que descubren la fiesta por casualidad.

Y justo cuando parece que todo ha terminado, es cuando comenzarán las fiestas de La Paloma, del 14 al 17, con un aire aún más castizo. Los Jardines de Las Vistillas y la plaza de la Paja son los grandes escenarios. En estas fiestas podrás encontrar desde zarzuela hasta rock, pasando por espectáculos para los niños, verbenas y actuaciones tan esperadas y de grupos y artistas tan conocidos como Café Quijano o Antonio Carmona. Si no te lo quieres perder, aquí tienes toda la programación musical organizada por día, con horarios y ubicaciones.

Sábado, 9 de agosto – Fiestas de San Lorenzo

19:30 h – Raúl Charlo (infantil) – Plaza Arturo Barea

Domingo, 10 de agosto – Fiestas de San Lorenzo

19:30 h – Baila y canta – Plaza Arturo Barea

Lunes, 11 de agosto – Fiestas de San Lorenzo

19:30 h – Show de baile – Plaza Arturo Barea

Martes, 12 de agosto – Fiestas de San Lorenzo

19:30 h – Títeres – Plaza Arturo Barea

Jueves, 14 de agosto – Fiestas de La Paloma

19:00 h – Music Time – Jardines de Las Vistillas

00:15 h – DJ Tama – Plaza de la Paja

Viernes, 15 de agosto – Fiestas de La Paloma

20:00 h – DJ Alberto Hache – Jardines de Las Vistillas

00:15 h – DJ Alberto Hache & DJ Pakito – Jardines y Plaza

Sábado, 16 de agosto – Fiestas de La Paloma

20:30 h – Olga María Ramos – Jardines de Las Vistillas

00:15 h – DJ Tama – Plaza de la Paja

Domingo, 17 de agosto – Fiestas de La Paloma

20:00 h – Viva La Paloma con Mari Pepa de Chamberí – Jardines de Las Vistillas

23:30 h – DJ Pulpo – Jardines de Las Vistillas

Este año, el ambiente de las fiestas de San Lorenzo y de La Paloma, viene cargado de música, tradición y ganas de pasarlo bien sin gastar. Así que si buscas planes gratuitos y diferentes para este verano y en pleno centro de Madrid, ya sabes dónde está la fiesta. ¿Ya sabes a qué concierto vas a ir?.