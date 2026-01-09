Moreno acusa a Sánchez de plegarse a ERC y coser un «traje a medida» a un «independentista inhabilitado»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cargado este viernes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el acuerdo alcanzado con ERC sobre un modelo de financiación «especial y singular» para Cataluña, y ha reclamado que cualquier reforma del sistema se negocie de forma multilateral con todas las comunidades para intentar alcanzar un «consenso». A su juicio, la negociación «ha comenzado francamente mal» tras un pacto que ha calificado de «unilateral».

En declaraciones a los medios durante una visita a Sierra Nevada, Moreno ha puesto en duda la credibilidad de la propuesta que ha presentado este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al considerar que responde más a un objetivo «electoral» que a la voluntad de resolver el problema estructural de la financiación autonómica. «Que una ministra de Hacienda que ha sido incapaz de aprobar un solo presupuesto en tres años nos venga ahora con una iniciativa de una reforma integral del modelo de financiación a escasos meses de unas elecciones me parece que tiene un objetivo más electoral que el de solucionar un problema», ha afirmado. Cabe recordar que antes de verano habrá elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

El líder andaluz ha calificado además de «poco creíble» la propuesta tras la reunión celebrada en la Moncloa entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, que está «inhabilitado para cargo público por sentencia firme del Tribunal Supremo». «A mí, como andaluz y como presidente de todos los andaluces, no me puede representar, ni a nueve millones de ciudadanos, un independentista condenado e inhabilitado para cargo público hasta el año 2031», ha señalado Moreno, para quien ésta es «sin duda alguna, la peor manera de empezar una negociación sobre financiación autonómica».

El presidente de la Junta ha insistido en que Montero debería haber convocado en primer lugar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, presentar después el proyecto, negociarlo con todas las comunidades y, finalmente, intentar llegar a un consenso. En su opinión, el acuerdo con ERC responde una vez más al «problema de gobernabilidad» de Sánchez, que «necesita el apoyo de ERC», y ha advertido de que «los paganos somos el resto de España».

También ha criticado la «incoherencia» del presidente del Gobierno al defender la «multilateralidad» en el ámbito internacional y «romperla» en España con una negociación unilateral. «Se está haciendo un traje a medida de Junqueras que no le va a quedar bien a Andalucía, porque la ordinalidad es sinónimo de desigualdad», ha rematado.

En la misma línea se ha pronunciado la consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, quien ha augurado que Montero no tendrá «capacidad» para sacar adelante el nuevo modelo, del mismo modo que no ha logrado aprobar unos Presupuestos. A su juicio, la propuesta «huele a humo, a promesa electoral», y se ha negociado «de forma unilateral» con Junqueras, amnistiado y recibido en la Moncloa como si fuera «un jefe de Estado».

Carolina España ha hablado de «un nuevo chantaje del independentismo» y de «un agravio más para Andalucía», y ha advertido de que el nuevo sistema podría suponer «dar más recursos a las comunidades más ricas», lo que considera «un misil al principio de igualdad» de los españoles que dicta la Constitución, ya que «no son los territorios los que tributan, sino los ciudadanos». También ha alertado sobre una posible «armonización fiscal» que, a su juicio, equivale a «subidas de impuestos» y a recortar la autonomía fiscal de las comunidades.

Por su parte, Montero, que además es candidata socialista a la Junta, ha defendido su propuesta asegurando que Andalucía recibiría «4.850 millones de euros» más en 2027 y ha acusado al PP de incurrir en «sectarismo político» si rechaza el nuevo modelo. La ministra ha subrayado que el sistema incrementaría los recursos autonómicos en unos 16.000 millones de euros y que el 70% de esos fondos irían a comunidades gobernadas por el PP. «Me cuesta trabajo pensar cómo una comunidad como Andalucía pudiera renunciar a recibir 4.850 millones de euros», ha zanjado.