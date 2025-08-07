Chema Alonso deja su cargo de asesor del Comité Técnico de Árbitros

Chema Alonso ha dejado su cargo como asesor externo del Comité Técnico de Árbitros para la IA apenas dos semanas y media después de ser nombrado por la Real Federación Española de Fútbol. Abandona su cargo por motivos personales y es la segunda dimisión en una semana. El nuevo CTA de Franciso Soto Balirac sigue acumulando problemas.

El pasado 31 de julio, hace apenas una semana, el nuevo jefe de los árbitros asistentes dimitió de su cargo por motivos personales. Ahora ha sido el turno de Chema Alonso, el hacker más famoso de España una semana después. Los dos fueron nombrados en sus cargos el pasado 21 de julio y menos de tres semanas después ya lo han dejado.

Hace aguas el nuevo CTA de Soto Balirac. Informa la Cadena Cope que Chema Alonso ha dejado su cargo como asesor externo para la IA del CTA. Ha fichado por una gran empresa como es Cloudflare, enemiga de la Liga de Javier Tebas, y no puede compatibilizar ambos cargos. Esa es la razón de su marcha.

Un Chema Alonso, que a pesar de ser un asesor externo, había despertado mucha polémica con su cargo entre el antimadridismo por su conocido madridismo que siempre ha revelado a través de sus redes sociales sin tener que esconderse de nada. La polémica acaba con su dimisión.

Chema Alonso, a partir de ahora, y tras abandonar Telefónica, será el nuevo vicepresidente y jefe de desarrollo internacional de Cloudflare. Una empresa americana especializada en ciberseguridad enemiga de Javier Tebas. El presidente de la Liga la acusó de «colaborar con actividades ilegales como el proxenetismo, prostitución, pornografía, comercialización de falsificaciones, fraude y estafa».

Chema Alonso ya zanjó su polémica

«Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención ayer es que la gente ha descubierto que soy aficionado del Real Madrid -como creo que cada persona es aficionado de un equipo-, algo que he sido desde siempre. Siempre he sido del «Raúl» Madrid. Pero ni tan siquiera soy un «forofo»», declaró Chema Alonso en su momento para cerrar la polémica con su cargo.

«Me sé muuuchas estadísticas, que me encanta discutir con eso. Un día nos echaron de un bar de Barcelona a mis amigos culés, que tengo que soportar a Niko -creador de Cálico Electrónico- o a Seifreed que me regaló mi camiseta del Barça serigrafiada con mi nombre que usa mi hija pequeña, y a mí por discutir sobre el Barça de los canteranos. Eso sí, nos reímos mucho», explicó el ya ex asesor del CTA.