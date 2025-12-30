De la Fuente lo deja claro: «Nunca pondremos en riesgo la salud del futbolista»

Luis de la Fuente se pronunció en una entrevista concedida a OKDIARIO sobre la relación entre la selección española y los clubes, asegurando que la salud de los futbolistas es siempre la prioridad. En Las Rozas, en plena época navideña, el técnico se mostró tranquilo y contundente sobre las decisiones que se toman a la hora de convocar jugadores tras la polémica generada por culpa del Barcelona.

«Nunca pondremos en riesgo la salud del futbolista. Sabemos que son patrimonio de los clubes, pero nuestra obligación es protegerlos», explicó De la Fuente. El seleccionador destacó que, cuando un jugador no está en condiciones óptimas, la decisión siempre ha sido priorizar su bienestar, aunque eso implique que tenga que regresar a su club. «Si un jugador tiene que volver, lo hace sin problema. Siempre buscamos que esté en disposición de jugar y rendir al máximo cuando llegue el momento», añadió.

De la Fuente también subrayó la importancia de mantener un equilibrio entre los intereses de la Selección y los de los clubes. «Nuestro objetivo es lo mejor para el fútbol español, para todos los futbolistas y para los clubes. Por eso buscamos diálogo, comunicación y comprensión mutua. No se trata de perjudicar a nadie, sino de cuidar a los jugadores y al mismo tiempo representar al país de la mejor manera posible», afirmó.

El técnico recordó que cada decisión de convocatoria se basa en el estado físico de los jugadores y en la estrategia de la Selección para competir al más alto nivel. «A veces pueden aparecer molestias que mejoran en pocos días. Tenemos que valorar cada situación con responsabilidad y sentido común», indicó.

Finalmente, De la Fuente reflexionó sobre la percepción externa: «No siempre se entiende lo que representa la selección. Cada uno tiene su responsabilidad en los clubes, y nosotros la nuestra en la Federación. Pero todos debemos pensar en clave selección y valorar las decisiones que se toman para representar a España», finalizó.