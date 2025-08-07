El Carpena nunca decepciona: así sonó el himno de España antes del amistoso contra República Checa

El Martín Carpena nunca decepciona y este jueves se dejó el alma entonando el himno de España antes del partido amistoso de la selección española de baloncesto frente a República Checa, el segundo en la preparación del Eurobasket y el último de la gira en Málaga. Los de Sergio Scariolo, tras tropezar el pasado martes con Portugal, se llenaron de fuerzas por parte de su gente en la ciudad andaluza con una atronadora interpretación del himno nacional.

Con gran parte del pabellón de Unicaja lleno, la afición malagueña vibró con el partido de la selección, que se prepara para el Europeo con dos amistosos en el Carpena esta semana. Primero fue la derrota ante Portugal, en un encuentro en el que España arrancó ganando de 14 puntos, pero que tiró por la borda especialmente en la segunda parte para acabar sucumbiendo con una selección liderada por el pívot NBA Neemias Queta y Travante Williams.

Este jueves tienen otra oportunidad frente a los checos, que ya jugaron en Málaga contra la España B de Jaume Ponsarnau y perdieron frente a la ‘mini’ selección. Ahora, es turno para los de Scariolo, que liderados por los Santi Aldama, los hermanos Hernangómez y el anfitrión Alberto Díaz deben dar una buena impresión y mejorar las sensaciones del debut en la ‘Gira Imperium Nostrum’.

Málaga vibra con el himno de España

Lo próximo para el combinado nacional será el tercer amistoso de la preparación contra Francia el próximo jueves en el Olímpico de Badalona, un ida y vuelta que se cerrará dos días después en París Bercy. Y después de esos dos amistosos, habrá otros dos ante Alemania, el primero en el Movistar Arena (21 de agosto) y el segundo en Colonia (23).

Los de Scariolo debutarán en el Eurobasket el 28 de agosto contra Georgia y no lo tendrán nada fácil en un grupo C que también componen selecciones de la talla de Bosnia, Chipre, Italia y Grecia. Toda la fase de grupos se celebrará en Chipre y si pasan a octavos será en Riga hasta la final.