Alcaldía en quiebra y sobresueldos: la gestión del líder de los separatistas de Mallorca en el punto de mira

Alcaldía en quiebra y sobresueldos: la gestión del líder de los separatistas de Mallorca en el foco en su etapa como alcalde de la localidad mallorquina de Deià, donde Lluís Apesteguia coordinador de Més per Mallorca ostentó la vara de mando de su localidad natal durante la pasada legislatura (2019-2023).

Aunque revalidó el cargo en las elecciones de 2023 y siguió al frente del Consistorio de esta privilegiada localidad de la Serra de Tramuntana que no alcanza los 800 habitantes, en marzo y por sorpresa presentó su dimisión, alegando supuestos problemas de salud mental.

Sin embargo, parece que los quebraderos de cabeza de Apesteguia tenían su origen en su gestión al frente de un Ayuntamiento cuyo sucesor en el cargo, Joan Ripoll, ha denunciado para estupor de la parroquia separatista mallorquina, supuestas irregularidades en las nóminas que percibía su ex secretario municipal y diversos errores en los procedimientos de contratación o en la justificación de subvenciones.

Todo ello en la etapa de Apesteguia al frente de la Alcadía y denunciado por Ripoll en el pleno municipal.

En septiembre, según Ripoll, se habrían descubierto supuestas irregularidades en las nóminas del ex secretario, quien habría aumentado su sueldo de forma irregular y ya habría sido demandado.

La revisión de expedientes también ha puesto de manifiesto todo un cúmulo de «diversas irregularidad administrativas» en la justificación de subvenciones, por lo que ahora deberá de devolver el dinero que ya se había adjudicado.

En total, una deuda pendiente de devolver de 500.000 euros que pone en una situación de quiebra técnica al Ayuntamiento de esta pequeña localidad de las montañas del norte de Mallorca.

Este hecho obligará al Ayuntamiento a «priorizar gastos y elaborar unos presupuestos ajustados durante los próximos años para garantizar el equilibrio económico».

Un panorama que, curiosamente, se ha dado a conocer días después de que Apesteguia renovara como coordinador de Més per Mallorca en la asamblea celebrada por esta formación el pasado fin de semana. Una reválida al frente del partido que cosechó un 30% de rechazo de la militancia, pese a que la única candidatura que optaba al cargo era la suya.

Ante este panorama el alcalde de Deià anunció en el pasado pleno la puesta en marcha de una auditoría interna para depurar responsabilidades, tras haber descubierto una contabilidad paralizada desde hace casi tres años, la revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación, el refuerzo de los sistemas de control interno y transparencia, la corrección, cierre y seguimiento de los expedientes de subvenciones afectados, y la planificación presupuestaria «responsable» para 2026 y los ejercicios futuros.

El coordinador de Més per Mallorca y portavoz del grupo parlamentario de esta formación, pese a la gravedad de las acusaciones se ha limitado a expresar su apoyo a la auditoría encargada por el Ayuntamiento de Deià para revisar su gestión municipal correspondiente al periodo comprendido entre junio de 2023 y junio de 2025, cuando él era alcalde.

Una investigación contable y financiera, que deberá dar respuestas a la situación de quiebra en el que se encuentra el Consistorio y múltiples interrogantes sobre la gestión de Apesteguia como alcalde de su localidad natal.