Pelayo Cortina Koplowitz compra el paradisíaco hotel Es Molí, de Deià, en Mallorca

Pelayo Cortina Koplowitz, hijo menor de Alberto Cortina y Alicia Koplowitz, acaba de adquirir el emblemático y paradisíaco hotel Es Molí, de Deià. Se trata de una antigua ‘possessió» mallorquina ubicada a los pies del área protegida de Muleta, en uno de los municipios más exclusivos de la isla.

Ilanga Capital, la firma de inversión de Pelayo Cortina, habría pagado 50 millones de euros por este hotel reformado recientemente por la sociedad alemana Oosenbrugh Group.

Con la reforma reciente de la posessió mallorquina, el establecimiento está listo para entrar en el club de los hoteles de lujo de la isla con la característica de que se trata, sin duda, de un hotel único, especialmente por el enclave en el que está ubicado: a los pies de la Serra de Tramuntana y con acceso directo al mar Mediterráneo.

‘El Confidencial’ ha adelantado la operación. La misma fuente asegura que en operaciones tan singulares como ésta, los compradores valoran más la propiedad en sí que el beneficio que puedan obtener con ella.

En el sector ya se especula con que será alguna cadena hotelera reconocida la que explote el hotel mediante un acuerdo con la inversora de Pelayo Cortina.

Con esta operación, la localidad de Deià aumenta considerablemente la concentración de lujo en el municipio, ya que el nuevo Es Molí se suma a otro emblema del nivel máximo como es La Residencia, del Grupo Belmond.

Es Molí cuenta actualmente con 165 plazas y es el hotel decano de Deià. en su web anuncia el arranque de la próxima temporada para el día 13 de marzo.

Esta de Deià no es la primera aventura hotelera de Ilanga Capital, dado que hace tres años está detrás de una cadena de alojamientos sostenibles, y del reputado Incosol, de Marbella, hotel dedicado al turismo del bienestar.