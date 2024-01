El líder de Més que se fotografiaba con Puigdemont dice ahora que Junts tiene el mismo discurso que Vox

El líder de de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que se fotografiaba en octubre de 2022 con el fugado de la justicia Carles Puigdemont en Bruselas, dice ahora que el partido Junts, que lidera el golpista catalán, tiene el mismo discurso que Vox.

En un mensaje en la red social X (antes Twitter) ha acusado al secretario general de Junts, Jordi Turull, de «tener el mismo discurso que Vox», tras las manifestaciones realizadas por éste en una emisora de radio catalana defendiendo que Cataluña tenga la capacidad de decidir sobre la expulsión de inmigrantes multirreincidentes en situación irregular.

«Debemos mirar en qué condiciones se pueden echar», ha afirmado Turull, unas manifestaciones que no han sido del agrado de Apesteguia.

«Ningún alcalde está contento de tener personas delictivas multirreincidentes, pero da igual si son migradas como si no, porque el mal hecho es exactamente el mismo. El problema no es su origen, sino un sistema que no sabe prevenir ni tratar la delincuencia», ha contestado Apesteguia, que en un hilo en X se ha defendido de los ataques que ha recibido por sus manifestaciones contra Jordi Turull.

Mateix discurs que VOX. Cap batle està content de tenir persones delictives multireincidents, però tant és si són migrades com si no, perquè el mal fet és exactament el mateix. El problema no és l’origen, sinó un sistema que no sap prevenir ni tractar la delinqüència. https://t.co/8WiihBwTjY — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) January 11, 2024

«Aquí creo que patinas Luis. No entiendo cómo un partido político puede defender mantener a gente que viene a nuestra tierra a delinquir; ya sean marroquíes, suecos o americanos. Quien venga a nuestra casa a ganarse la vida, bienvenido, quien venga a estropearla, a casa», le ha contestado un usuario en la citada red social.

Apesteguia, sin embargo, ha mantenido su discurso contra la expulsión de inmigrantes. «Sabes perfectamente que en estas declaraciones no se habla de estadounidenses ni de suecos. A la gente se la trata según su situación administrativa, si están aquí de forma legal y delinquen deben ser tratados como cualquier otro residente o nacional».

Las manifestaciones del número uno de los separatistas de Mallorca contra Junts contrastan con el apoyo de Més al pacto de investidura de Pedro Sánchez con los golpistas catalanes y proetarras de Bildu para «configurar un Gobierno del Estado español sensible a la plurinacionalidad», tal y como afirmó el propio Apesteguia en noviembre pasado a la hora de valorar estos pactos.

Ahora, sin embargo, reniega del acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para que Cataluña pueda expulsar a inmigrantes. «No hablo desde ningún trono moral. A mí la intención y el pensamiento que esconden las palabras de Turull me parecen carentes de ética, pero no hablo en este sentido. Digo que trata un tema complejo y complicado sin rigor, contraviniendo los datos y sin voluntad de solución. Tanto en la inmigración como en la delincuencia», abunda el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament balear .

Y concluye: «No me niego a hablar del dificilísimo reto de la inmigración, que debe afrontarse y especialmente desde la izquierda; ni tampoco del problema de la delincuencia y de su prevención y tratamiento. Pero me niego a hacerlo desde premisas falseadas y carentes de rigor».

Més per Mallorca es un partido, además, favorable a la regularización masiva de inmigrantes ilegales como se puso de manifiesto en 2022 cuando se adhirió a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por Regularización Ya, para legalizar la situación administrativa de 500.000 extranjeros que viven en España con el fin de darles los mismos derechos que al resto de población.

Celebram la Diada de Mallorca amb un dinar popular i acompanyats dels companys i companyes d’@ehbildu, @Esquerra_ERC, @compromis i @MesperMenorca Perquè la nostra Diada ha estat, és i serà el 31 de desembre.

Visca Mallorca! pic.twitter.com/bi6YYiK55O — MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) December 30, 2023

Se da además la circunstancia de que representantes de Esquerra o Bildu son asiduos asistentes a los actos centrales del partido de Apesteguia. Sin ir más lejos, a finales del pasado mes de diciembre, una nutrida representación de políticos de formaciones golpistas e independentistas se desplazaron a Palma para participar en una comida fraternal con Més con motivo de la celebración del 31 de diciembre, la Festa de l’Estendard de Palma.