Comida fraternal de los independentistas de Mallorca con los proetarras de Bildu y los golpistas catalanes

Comida fraternal de los independentistas de Més per Mallorca con los proetarras de Bildu y los golpistas catalanes en Palma donde han estado presentes, entre otros, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu o la ex presidenta del Parlament catalán de ERC Carme Forcadell, que fue condenada a 11 años y seis meses de prisión y 11 años y seis meses de inhabilitación por un delito de sedición.

El coordinador general de Més, Lluís Apesteguia, ha aprovechado la ocasión para reivindicar «la unidad popular de un pueblo que se reconoce en esta festividad frente a los ataques de la derecha y la ultraderecha», en alusión al reciente cambio de fecha de la Diada de Mallorca que ha pasado de celebrarse el 31 de diciembre a recuperar el 12 de septiembre, por acuerdo del gobierno del Consell de PP y Vox.

Sin embargo para Apesteguia la Diada de Mallorca «ha sido, es y será el 31 de diciembre», y por ello, ha manifestado su deseo de que «oigan este clamor desde el Consolat y desde el Consell y que reflexionen, que las instituciones han de estar al servicio del pueblo y no al interés de las derivas antimallorquinas de quienes nos quieren eliminar», ha añadido.

El 31 de diciembre Palma celebra la Festa de l’Estendard que conmemora la entrada de las tropas catalano aragonesas de Jaume I en 1229, fecha reivindicada por los independentistas mallorquines subordinados siempre al separatismo catalán. En ese sentido Apesteguia ha imaginado una Mallorca «cuyas señas de identidad, además de la lengua y la cultura, se identifica también con el progreso social, la igualdad, la justicia y la sostenibilidad», ha afirmado el portavoz parlamentario de Més.

Durante su intervención el coordinador general de Més, ha reivindicado que «por mucho que PP y Vox se emperren en imponer fechas sin ningún arraigo popular ni base histórica, la Diada de Mallorca ha sido, es y será el 31 de diciembre». «Cada 31 de diciembre conmemoramos el nacimiento del pueblo de Mallorca, recordamos de donde venimos para saber hacia donde vamos. Ni el PP ni Vox borrarán nuestra identidad», ha añadido Apesteguia.

La vuelta de la Diada de Mallorca al tradicional 12 de septiembre, fecha que suprimió en 2016 el Consell de Mallorca presidido por Més, obedece al juramento solemne que hizo el recién proclamado rey Jaume II de Mallorca en 1276 de los privilegios y franquicias del Reino, una especie de Constitución de Mallorca .

Sin embargo, el principal portavoz de la formación separatista mallorquina ha calificado el cambio de fechas como un «ataque a la mallorquinidad» por parte del Govern de Prohens.

«El Govern del PP de Prohens es prisionero de su pacto voluntario con la extrema derecha y ha hecho suyas las políticas de odio de Vox que solo buscan romperlo todo», ha denunciado Apesteguia. «Aun así, este pueblo ya se ha defendido en el pasado y lo volverá a hacer. Desde Més per Mallorca seguiremos trabajando por el país y por los derechos de la gente que vive en él con todas las herramientas que tengamos al alcance», ha aseverado el coordinador separatista.

Por su parte, el secretario general del partido y portavoz en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, también ha reivindicado el 31 de diciembre como Diada de Mallorca y ha asegurado que «el pacto PP-Vox ha impuesto un cambio de fecha sin ningún rigor histórico con la voluntad de no reconocer la catalanidad dentro del origen del pueblo de Mallorca».

El acto también ha contado con la participación, además de los citados Jon Iñarritu, de EH Bildu y Carme Forcadell, la consellera de Presidencia de Cataluña, Laura Vilagrà (ERC), Adrià Sisternes, de Compromís, y Damià Moll, de Més per Menorca, quien en un coloquio presentado por la secretaria general de Mallorca Nova, Maria Victòria Llull, han conversado sobre la necesidad de la lucha antifascista ante el ascenso de la extrema derecha y de avanzar en derechos nacionales, sociales e individuales, y sobre la defensa de la lengua y del territorio.