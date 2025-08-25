Mallorca ya no vive de nostalgias

Mallorca, para muchos un verano perpetuo, la isla de los encuentros. Y los desencuentros callados. Decían que tras las noches doradas de Cristina Macaya y Cecci Sandberg, el glamour isleño buscaría nuevos timoneles. Pues bien, ya los tiene, y no son precisamente tímidos. Simplemente la sociedad de toda la vida ha de acostumbrarse a las nuevas caras que comandan los nuevos movimientos. Ninguna de las dos damas puede ser igualada o sustituida. Sin son añoradas y dejaron herencia de hacernos saber quiénes las querían de verdad, y quienes se acercaron buscando un beneficio no siempre legítimo. Nadie es perfecto.

Cristina Macaya no admitía ser considerada la anfitriona del verano mallorquín. La figura y legado de Cristina López Mancisidor, conocida como Cristina Macaya (Madrid, 1945), fue la de una anfitriona legendaria y filántropa. Presidió la Cruz Roja durante 11 años y la resucitó. Seguro que recuerdan El sorteo del Oro.

La finca de Es Canyar, epicentro de glamour y discreción, abarca casi 33 hectáreas de paisajes cuidados, jardines con fuentes, arquitectura toscana y decoración elegante en la que colaboró también el estudio de Antonio Obrador. La logia, con vistas a los bancales que Cristina cuidaba primordialmente, son joyas en ocasiones milenarias de piedra seca, donde crecían los naranjos rodeando la casa fue refugio pensado para el confort y el sosiego. Acceder a la propiedad sin permiso es casi imposible. Pocos fotógrafos han podido sacar imágenes desde el exterior. Y menos en el interior sin el permiso de la amiga. Ansiaba libertad, era capaz de trepar por una escultura de varios metros de altura de Ben Jakober situada en el centro de la sala de fiestas.

Allí celebró algunas memorables a lo largo de los veranos en los que cada año sorprendió con invitados de muy alto nivel que dejaba conocer a sus amigos. recibía a hasta medio millar de invitados políticos, artistas, aristócratas, magnates— en veladas que podían prolongarse casi hasta el amanecer. Entre sus asistentes destacados se cuentan el top de la Sociedad internacional que pasaba discretamente, o el expresidente Bill Clinton, con su hija, Valentino, los duques de Kent, y Marisa Berenson con los que pasamos un verano irrepetible, Michael Douglas, su mejor amigo, con su esposa dando lecciones de clase y buena educación, la actriz Wynnet Paltrow, o más , las Olsen fumándose mis cigarrillos.

Carlos Fuentes, al que veranea con su esposa, un día me colé en su habitación para ir al cuarto de baño que solíamos utilizar porque el cuarto no se usaba. La señora estaba en la cama y encantada con la visita propicio una conversación que se alargó bastante. Divina. Van Morrison, Isabel Preysler y Felipe González, y también Carmen Romero, poco habladora. Recibí alguna bronca de hermana mayor en la que todo lo que había visto había pasado desapercibido para el resto. Era generosa hasta en esto.

Tras su fallecimiento en marzo de 2023, Mallorca perdió a su “embajadora oficiosa”. Su muerte marcó el fin de una era, evocando los veranos y la primaveras doradas ya irrepetibles. Su amiga de toda la vida con encontronazos incluidos azuzados por lenguas viperinas. ¡Que sería de la buena sociedad sin las maldades tradicionales que la alimentan!

Cecci Sandberg era otra fuerza de la naturaleza. De otro planeta. Orígenes aristocráticos y espíritu independiente Cecilia Maud Sandberg, de origen danés, provenía de una familia muy cercana a la realeza de Dinamarca. Su padre desempeñó un papel importante en la corte, introduciendo al futuro príncipe consorte en sus círculos.

Pionera inmobiliaria y anfitriona con propósito, decidió vivir con independencia, traduciendo su refinamiento y gusto en una carrera como agente inmobiliaria de alto nivel en Mallorca. No sólo negoció propiedades exclusivas, sino que logró redefinir el papel de la mujer en su entorno. Conocida por su generosidad, aseguraba que sus fiestas no eran para su felicidad personal, sino “para hacer felices a los demás”.

En conjunto, Cristina Macaya encarna una era de elegancia, filantropía y sofisticación, mientras que Cecci Sandberg representa el talento, la discreción y el empoderamiento femenino. Ambas dejaron su huella en el tejido social de Mallorca, combinando estilo, humanidad y una profunda comprensión del ser humano y sus errores.

Los nuevos embajadores de la Isla son muy distintos pero igual de importantes para esta tierra que ha hecho de las fiestas un modus vivendi muy particular.

Repasamos que hemos celebrado ya, comenzando por Marcel Remus, el “alemán imparable”, que volvió a desplegar alfombra roja de quince metros de pura vanidad mediterránea en su Remus Lifestyle Night. Hilary Swank, Mónica Cruz y la aristocracia de paso por Port Adriano posaron como si la lente de Slim Aarons se hubiera reencarnado en cada fotógrafo acreditado.

Todo al rojo. María Juan de Sentmenat es la apuesta segura que combina diversión y clase, la más alta de la Isla. Y entre ambos, la realeza marcó el compás de este agosto agitad o, Leonor y Sofía debutaron como perfectas anfitrionas en Marivent, bajo la mirada de todos, y son maravillosas, se lo aseguro. Que saber estar, que salud, que educación. En Marivent en Guayabera se sirvió un menú de Andreu Genestra delicioso pero llamó la atención la sonrisa orgullosa de los Reyes. ¿Quién dijo que el protocolo no podía ser también chic?

Mallorca sigue latiendo entre recuerdos y promesas. La isla ya no vive de nostalgias: ahora mezcla tradición y futuro con la misma elegancia con la que un brindis se desliza por una copa de champán. Los nombres cambian, pero la esencia es la misma: noches infinitas, amigos bien vestidos y ese rumor sutil que flota cuando los invitados miran alrededor y saben que están exactamente donde deben estar. Por cierto Maite Arias no da su cena habitual de agosto, la traslada a Madrid. Y se la contaré.