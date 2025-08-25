Dos solteros protagonizan la cita más corta de ‘First Dates’ de la historia: «Se ha largado»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos por los espectadores de la parrilla televisiva española. Y es que, cada vez son más las personas que acuden al programa con el objetivo de encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Sin embargo, a veces, por muchos profesionales de compatibilidad que haya, si no hay atracción no hay nada que se pueda hacer. José Miguel, de 45 años, es un animador de hoteles en Benidorm. Estuvo casado durante 18 años y es padre de una niña, pero su amor por su ex mujer acabó cuando se dio cuenta de que le gustaban los hombres. «Maduritos, pero no viejos», indicó en su presentación.

Teniendo en cuenta su historia y sus requisitos, la organización del programa le presentó a Miguel. El soltero, de 64 años, también estuvo casado con una mujer. Sin embargo, él no sintió amor por ella en ningún momento. Pues, supuestamente, su único objetivo era tener una familia. «En aquel momento solo veía que la familia era con una mujer y por el qué dirán», explicó. Fue entonces cuando el equipo de First Dates le presentó a su cita. Pero, para sorpresa de todos, la primera impresión entre la pareja de solteros no fue la esperada. De hecho, una sola mirada les bastó para saber que no estaban destinados a estar juntos.

«Es como si hubiera entrado un miura y yo solo quería salir corriendo. No me ha gustado ni su físico ni su mirada, nada. Evidentemente no le voy a decir nada más conocernos. Cada persona puede vestir como le dé la gana, pero yo me veo más juvenil y no me ha gustado nada. No me veo para nada con Miguel, es como si fuéramos el Yin y el Yang. El chico es del interior de Castellón, como que no… Yo soy más de pueblo que las amapolas, pero no. Parecía mi tío del pueblo», comentó José Miguel en uno de los totales.

Una mala primera impresión que ya sentenció la velada. Y es que, José Miguel no se esforzó en ocultar su cara de disgusto durante la cena. «Tenía una cara algo rara», comentó Miguel. Pero, la incomodidad era compartida entre los solteros. Por ello, minutos después, el participante no pudo seguir callado y se sinceró con su cita.

«Mira, te lo voy a decir. Es que no eres lo que estoy buscando. Entonces. No eres lo que yo estoy buscando, lo siento mucho. Así que me voy ya», le dijo José Miguel. Unas palabras que dejaron estupefacto a Miguel, pues no podía comprender la poca educación que tenía el soltero. Pues, por si fuera poca la tensión del momento, José Miguel se levantó de su silla y se fue.

Miguel, tras el plantón en First Dates’: «Yo soy el que ha ganado»

«Es que no tiene ni la educación de esperar ahí, de hablar algo y estar un rato a que pase la cena y luego irse. Pero nada, el chico coge y se larga. Evidentemente valgo yo más que él porque yo me quedo y él se ha largado. No me lo explico, pero yo soy el que ha ganado. Tampoco me ha gustado mucho», comentó Miguel.

Un desafortunado desenlace que fue calificado como la cita más corta de la historia de First Dates. Pues, no tuvieron tiempo de hablar ni de sus respectivos gustos y aficiones. Por ello, Carlos Sobera quiso hablar con José Miguel antes de que se marchara. «A ver, el chico, yo no digo que no sea majo, pero no es lo que yo buscaba. Me he ido porque no veía la necesidad de estar ahí cuando no voy a estar a gusto. Creo que se ha quedado cortado, no se lo esperaba», se excusó el comensal.

«Qué le vamos a hacer, la vida es esto», dijo el comunicador al respecto. Miguel, por su parte, se tomó lo sucedido de manera positiva. «No me lo explico, pero yo soy el que ha ganado, no se merece a una persona como yo. Si tengo la suerte de conocer a alguien que se interese por mí, mejor aún. El chico podría haber tenido un poco más de educación», sentenció.