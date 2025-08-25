Antonio Banderas cuenta lo que todo el mundo se preguntaba sobre Melanie Griffith: «Tuvimos que…»

Antonio Banderas y Melanie Griffith se separaron en 2014 y tardaron un año en formalizar su situación, pero entre ellos nunca ha habido ningún problema y después de firmar el divorcio siempre han mantenido una relación estrecha. El actor de Hollywood recalca que su ex mujer sigue formando parte de su familia, no sólo porque tienen una hija en común sino porque el único motivo por el que rompieron fue porque querían emprender caminos distintos. Jamás sucedió nada grave, de hecho, siguen en contacto y próximamente se reencontrarán para celebrar juntos la boda de Stella del Carmen, evento que tendrá lugar en España, tal y como hemos recogido en OKDIARIO.

Banderas, cansado de tantos y tantos rumores que circulan sobre su antiguo matrimonio, ha confirmado lo que muchos se estaban preguntando. Reconoce que, cuando conoció a Melanie, tanto él como ella estaban inmersos en otros romances, aunque sintieron una conexión tan fuerte que no pudieron evitar tener un acercamiento. «Cuando nos conocimos, los dos estábamos casados pero nuestros matrimonios no funcionaban», ha declarado al respecto. Nosotros sabemos cómo empezó todo y estamos en disposición de afirmar que nos enfrentamos a una de las historias de amor más románticas de los últimos tiempos.

El primer encuentro de la ex pareja

El primer encuentro de Antonio Banderas y Melanie Griffith fue en una gala de los Oscar. El actor acudió gracias a una invitación que recibió por parte de Pedro Almodóvar y en la alfombra roja se cruzó con la que iba a convertirse en madre de su hija. Es cierto que en ese momento no llegaron a nada, aunque el destino les unió en una película de Fernando Trueba titulada Tow Much y ese fue el principio de todo.

«Te encaprichas de la persona con la que estás trabajando, es casi normal, pero cuando acabas la película y te vas a casa, en un par de días lo olvidas y vuelves a tu vida normal. Pero en este caso no fue así. Fueron dos días, dos semanas, dos meses, el teléfono… Así que tuvimos que pasar a la acción y ser sinceros con nuestras vidas», ha comentado el artista.

Cuando Melanie Griffith y Antonio Banderas se enamoraron ya eran dos estrellas de talla internacional, así que vivieron un romance que fue tan intenso como mediático. Según ha declarado el propio actor, hubo un momento en el que se sentían presionados por parte del público y no sabían que hacer para vivir ciertas cosas en la intimidad. A pesar de ser actores y de tener un trabajo que les acercaba a la audiencia, querían tener citas como el resto de parejas y no llegaban a disfrutarlas porque se sentían muy observados.

Una relación muy intensa

Antonio Banderas y Melanie Griffith tenían todo lo que cualquiera podía soñar: fama, éxito y belleza. Hubo un momento en el que Donald Trump les invitó a tener un encuentro y no fue el único nombre importante que figuraba en su lista de contactos. Sin embargo, de puertas para adentro no dejaban de ser dos enamorados más y hacían muchos esfuerzos para pasar tiempo juntos, a pesar de que ambos tenían agendas muy apretadas.

«A veces Melanie tomaba un avión privado y venía a Seattle donde yo estaba rodando una película con Sylvester Stallone solo para vernos por una hora y volver a Los Ángeles. Estábamos locos», explicó Banderas en Univisión. Según dijo, eran conscientes de que encima de la mesa había muchos obstáculos, aunque aquello no les impidió seguir luchando y esforzándose por vivir un romance que estuviese a la altura de sus sentimientos.

El protagonista de El Zorro siempre ha sido honesto y admite que, aunque tanto él como su ex tenían buenas intenciones, hubo cosas que no supieron hacer y ese es el verdadero motivo de su separación. «Uno se equivoca en la vida. Pero la vida que yo viví con Melanie fue preciosa. Fueron 20 años maravillosos donde pusimos lo mejor de nosotros mismos, vivimos momentos preciosos que nunca olvidaré, tuvimos una hija maravillosa a la que los dos queremos, que es el resultado final de nuestra relación, lo más bonito que hemos podido hacer juntos. Y aunque estamos separados en los papeles y esas cosas, ella es mi familia», ha deslizado con orgullo.

Los hechos confirman las palabras de Antonio Banderas y podemos decir que el actor jamás ha sido un obstáculo en la carrera personal o profesional de Melanie Griffith. Lo mismo sucede con ella y esto nos lleva a hacer una reflexión: en la crónica social no es común que una ex pareja finalice en términos amistosos, pero gracias al caso que estamos tratando nos damos cuenta de que siempre existe una excepción que confirma la regla.