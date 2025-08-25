Visma y Vingegaard sufren un robo masivo y pierden casi todas sus bicicletas en la Vuelta a España

Visma Lease a Bike ha informado este lunes que ha sufrido el robo de varias bicicletas de su camión de mecánicos en el hotel donde se hospedaba el equipo en Turín tras la disputa este domingo de la segunda etapa de La Vuelta a España que concluyó en la estación de esquí de Limone Piemonte en Italia.

Según ha informado el periodista Daniel Benson, los ladrones se sirvieron de un pico para forzar la entrada al camión del equipo y llevarse gran parte del material. A pesar del golpe, desde Visma no han dejado que cunda el pánico asegurand que disponen de varias bicicletas de repuesto para poder tomar la salida en la etapa de este lunes.

🚨 Breaking news: Visma suffered a huge robbery last night, with the majority of the bikes stolen at the Vuelta. They should have enough to start today. Thieves used a pickaxe to get into the vehicle. — Dnlbenson (@dnlbenson) August 25, 2025

«Anoche entraron en el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas. Nuestros mecánicos están trabajando duro para asegurar que el equipo está totalmente preparado para la tercera etapa. La Policía ha abierto una investigación sobre el incidente», ha indicado el equipo que lidera el danés Jonas Vingegaard, vencedor de la jornada del domingo y que vestirá hoy por primera vez el maillot rojo de líder de la clasificación general tras su victoria en la segunda etapa.

Habrá que ver si evidentemente esto no supone un gran problema para la tercera etapa, y tanto el equipo neerlandés como su mejor corredor pueden competir con normalidad en la última jornada en Italia. Y es que en vez de festejar su posición en lo más alto de la tabla, el equipo se enfrenta sin duda a una emergencia logística.

Las bicis que fueron robadas pertenecen al modelo Cervélo S5 equipado con SRAM Red AXS. Cada una de ellas están valoradas en unos 14.000 euros y aunque desde el Visma no se ha desvelado el número exacto, medios italianos indican a que fueron 18, todo ello por un valor de 250.000 euros.

Esta sustracción perjudica seriamente la imagen de una de las carreras más famosas del ciclismo mundial. No obstante, no es la primera vez que ocurre un incidente de este alcance, ya que durante el Tour de Francia del pasado año, el equipo de Cofidis también sufrió en sus carnes una situación similar cuando sus bicicletas fueron robadas durante la noche.