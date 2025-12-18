Estos son los equipos clasificados para los octavos de Copa del Rey y cuándo es el sorteo
Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey han finalizado este jueves tras la disputa de tres partidos más de esta ronda. Falta, eso sí, por disputarse el Granada-Rayo Vallecano para completar los bombos del sorteo. Un partido que ha sido aplazado para su disputa al día 6 de enero. A falta de este compromiso, consulta los clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey.
Resultados de los dieciseisavos de la Copa del Rey
Estos son todos los resultados de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a falta de la disputa del Granada-Rayo Vallecano:
- Deportivo de la Coruña 1-0 Mallorca
- Eibar 0-1 Elche
- Eldense 1-2 Real Sociedad
- Guadalajara 0-2 Barcelona
- Sporting 0-2 Valencia
- Cultural Leonesa 1-0 Levante
- Albacete 3-2 Celta de Vigo
- Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid
- Huesca 2-4 Osasuna
- Racing de Santander 2-1 Villarreal
- Alavés 1-0 Sevilla
- Talavera 2-3 Real Madrid
- Burgos 3-1 Getafe
- Ourense 0-1 Athletic Club
- Real Murcia 0-2 Real Betis
Cuándo se juega el Granada – Rayo Vallecano
El último compromiso de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se disputará el próximo día 6 de enero a partir de las 19:00 horas entre el Granada y el Rayo Vallecano en Los Cármenes. El partido no se ha podido disputar esta semana porque el equipo madrileño ha tenido que disputar este jueves la última jornada de la Conference League.
Qué equipos han pasado a octavos de la Copa del Rey
Estos son los equipos que se han clasificado a los octavos de final de la Copa del Rey esta semana a falta de la disputa del Granada-Rayo Vallecano:
- Deportivo de la Coruña
- Elche
- Real Sociedad
- Barcelona
- Valencia
- Cultural Leonesa
- Albacete
- Atlético de Madrid
- Osasuna
- Racing de Santander
- Alavés
- Real Madrid
- Burgos
- Athletic Club
- Real Betis
- Granada o Rayo Vallecano
Cuándo es el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey
El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el próximo día 7 de enero una vez se dispute el Granada-Rayo Vallecano que falta por disputarse. El sorteo se llevará a cabo a partir de las 13:00 horas y los equipos que disputan la Supercopa de España se enfrentarán a equipos de menor categoría en casa del rival pequeño.
