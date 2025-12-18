Estos son los equipos clasificados para los octavos de Copa del Rey y cuándo es el sorteo

Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey han finalizado este jueves tras la disputa de tres partidos más de esta ronda. Falta, eso sí, por disputarse el Granada-Rayo Vallecano para completar los bombos del sorteo. Un partido que ha sido aplazado para su disputa al día 6 de enero. A falta de este compromiso, consulta los clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey.

Resultados de los dieciseisavos de la Copa del Rey

Estos son todos los resultados de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a falta de la disputa del Granada-Rayo Vallecano:

Deportivo de la Coruña 1-0 Mallorca

1-0 Mallorca Eibar 0-1 Elche

Eldense 1-2 Real Sociedad

Guadalajara 0-2 Barcelona

Sporting 0-2 Valencia

Cultural Leonesa 1-0 Levante

1-0 Levante Albacete 3-2 Celta de Vigo

3-2 Celta de Vigo Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid

Huesca 2-4 Osasuna

Racing de Santander 2-1 Villarreal

2-1 Villarreal Alavés 1-0 Sevilla

1-0 Sevilla Talavera 2-3 Real Madrid

Burgos 3-1 Getafe

Ourense 0-1 Athletic Club

Real Murcia 0-2 Real Betis

Cuándo se juega el Granada – Rayo Vallecano

El último compromiso de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se disputará el próximo día 6 de enero a partir de las 19:00 horas entre el Granada y el Rayo Vallecano en Los Cármenes. El partido no se ha podido disputar esta semana porque el equipo madrileño ha tenido que disputar este jueves la última jornada de la Conference League.

Qué equipos han pasado a octavos de la Copa del Rey

Estos son los equipos que se han clasificado a los octavos de final de la Copa del Rey esta semana a falta de la disputa del Granada-Rayo Vallecano:

Deportivo de la Coruña

Elche

Real Sociedad

Barcelona

Valencia

Cultural Leonesa

Albacete

Atlético de Madrid

Osasuna

Racing de Santander

Alavés

Real Madrid

Burgos

Athletic Club

Real Betis

Granada o Rayo Vallecano

Cuándo es el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el próximo día 7 de enero una vez se dispute el Granada-Rayo Vallecano que falta por disputarse. El sorteo se llevará a cabo a partir de las 13:00 horas y los equipos que disputan la Supercopa de España se enfrentarán a equipos de menor categoría en casa del rival pequeño.