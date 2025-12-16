Guadalajara – Barcelona en directo hoy | Alineaciones, dónde ver y estadísticas en vivo online del partido de la Copa del Rey
El Barcelona visita el Pedro Escartín para enfrentarse al Deportivo Guadalajara en este apasionante encuentro que corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los de Hansi Flick tendrán que saltar con todo al terreno de juego porque el equipo local irá con la máxima ilusión para cargarse al vigente campeón y, obviamente, los azulgranas son los claros favoritos a llevarse el triunfo. El técnico alemán podría contar con los menos habituales y es por ello que esperan no llevarse un fiasco esta noche. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Guadalajara – Barcelona.
Así está la Copa del Rey
Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey llegan por todo lo alto, ya que los cuatro participantes en la Supercopa de España ya empiezan su participación en el torneo. Esta ronda se jugará desde hoy, martes 16 de diciembre, hasta el jueves 18, aunque el Granada – Rayo Vallecano se jugará en enero porque los madrileños tienen que jugar la Conference League. El Barcelona juega hoy contra el Guadalajara, el Atlético este miércoles a las 19:00 horas frente al Atlético Baleares y un rato después a las 21:00 horas, el Real Madrid visita El Prado para medirse al Talavera de la Reina.
No hay margen de error
Hay que recordar que esta ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey será a partido único, tal y como hemos venido viendo en este arranque de la competición del K.O. Así seguirá siendo hasta las semifinales, ya que esta es la única fase que se disputa a ida y vuelta. Además, hay que recordar que no hay VAR hasta los octavos de final, así que ni los grandes equipos pueden fallar, ni los árbitros tampoco, ya que cualquier error puede acabar siendo determinante para el devenir de las diferentes eliminatorias.
Partidazo en el Pedro Escartín
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Guadalajara – Barcelona que corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El Pedro Escartín está listo ya para acoger un apasionante duelo en el que el cuadro azulgrana, el vigente campeón del torneo, espera no fallar y llevarse el triunfo ante un equipo de Primera RFEF. Los de Hansi Flick son claramente favoritos para llevarse el triunfo y sacar el billete para los octavos de final del campeonato.
Hansi Flick
El entrenador alemán compareció en la rueda de prensa previa a este Guadalajara – Barcelona y habló sobre el debate de la portería y también sobre los árbitros. Las palabras de Hansi Flick.
Luis Enrique y Valverde
Otra dos personas claves que comparecieron en el juicio del ‘caso Negreira’ fueron los ex entrenadores del Barcelona Luis Enrique y Ernesto Valverde, que aseguraron que jamás vieron dichos informes.
El Guadalajara
El Guadalajara ha aprovechado la promoción del partido que jugarán contra los azulgranas en la Copa del Rey para trolearles un poco. El vacile del Guadalajara al Barcelona.
Joan Laporta
El presidente del Barcelona tuvo que comparecer en el juicio por el ‘caso Negreira’. Joan Laporta pudo hablar en catalán gracias a la decisión de la jueza.
Se retrasa media hora el Guadalajara – Barcelona
Informan que el partido Guadalajara – Barcelona se retrasará media horita por problemas en los accesos al Pedro Escartín.
Lewandowski, suplente
La gran noticia para el Barcelona era que el delantero polaco entraba en la convocatoria, por lo que estaba recuperado de sus problemas. La lista de convocados del Barça.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick para buscar el billete para los octavos de final de la Copa del Rey y ojo porque hay noticia en la portería. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Guadalajara: Ter Stegen; Eric, Christensen, De Jong, Jofre; Marc Casadó, Fermín, Marc Bernal; Rashford, Roony Bardghji y Lamine Yamal.
Quién es el árbitro del Guadalajara – Barcelona
El CTA de la RFEF designó a César Soto Grado como el árbitro del Guadalajara – Barcelona de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Recordamos que no hay VAR en esta ronda.
Dónde ver por TV el partido del Barcelona hoy
Recordamos que este partidazo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey Guadalajara – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar+ Plus, que forma parte de este operador de pago. En la web de OKDIARIO te lo ofreceremos gratis y en vivo online.
Todo preparado
Falta apenas una hora y media para que arranque este partidazo en el Pedro Escartín. En breves momento conoceremos las alineaciones del Guadalajara y del Barcelona.
Salifo, optimista
El delantero del Guadalajara ha concedido una entrevista a OKDIARIO antes del duelo que su equipo disputará ante el Barcelona y ha explicado que le haría ilusión marcarle al cuadro azulgrana. La entrevista de Salifo.