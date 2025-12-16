Guadalajara – Barcelona en directo hoy | Alineaciones, dónde ver y estadísticas en vivo online del partido de la Copa del Rey

El Barcelona visita el Pedro Escartín para enfrentarse al Deportivo Guadalajara en este apasionante encuentro que corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los de Hansi Flick tendrán que saltar con todo al terreno de juego porque el equipo local irá con la máxima ilusión para cargarse al vigente campeón y, obviamente, los azulgranas son los claros favoritos a llevarse el triunfo. El técnico alemán podría contar con los menos habituales y es por ello que esperan no llevarse un fiasco esta noche. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Guadalajara – Barcelona.

Guadalajara – Barcelona, en directo

Así está la Copa del Rey

Los dieciseisavos de final de la Copa del Rey llegan por todo lo alto, ya que los cuatro participantes en la Supercopa de España ya empiezan su participación en el torneo. Esta ronda se jugará desde hoy, martes 16 de diciembre, hasta el jueves 18, aunque el Granada – Rayo Vallecano se jugará en enero porque los madrileños tienen que jugar la Conference League. El Barcelona juega hoy contra el Guadalajara, el Atlético este miércoles a las 19:00 horas frente al Atlético Baleares y un rato después a las 21:00 horas, el Real Madrid visita El Prado para medirse al Talavera de la Reina.

No hay margen de error

Hay que recordar que esta ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey será a partido único, tal y como hemos venido viendo en este arranque de la competición del K.O. Así seguirá siendo hasta las semifinales, ya que esta es la única fase que se disputa a ida y vuelta. Además, hay que recordar que no hay VAR hasta los octavos de final, así que ni los grandes equipos pueden fallar, ni los árbitros tampoco, ya que cualquier error puede acabar siendo determinante para el devenir de las diferentes eliminatorias.

Partidazo en el Pedro Escartín

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Guadalajara – Barcelona que corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El Pedro Escartín está listo ya para acoger un apasionante duelo en el que el cuadro azulgrana, el vigente campeón del torneo, espera no fallar y llevarse el triunfo ante un equipo de Primera RFEF. Los de Hansi Flick son claramente favoritos para llevarse el triunfo y sacar el billete para los octavos de final del campeonato.