Salifo, delantero del Guadalajara: «Mi mayor ilusión es marcarle un gol al Barcelona»

Salifo Mendes (19/06/2001) es uno de los delanteros del CD Guadalajara que sueña este martes con hacerle un gol al Barcelona en la Copa del Rey y eliminar al actual campeón. Un equipo humilde, recién ascendido a Primera Federación, que disputa en el Pedro Escartín el partido más importante de su historia. Salifo lleva cuatro goles esta temporada y el último se lo hizo al Real Madrid Castilla el pasado sábado en Valdebebas. Ahora sueña con marcarle al portero que Hansi Flick elija para defender la portería azulgrana: Joan García, Ter Stegen o Szczesny. Y tiene muy claro que su equipo tiene opciones.

Pregunta: ¿Cómo afrontáis el partido de Copa del Rey contra el Barcelona? ¿Os veis con opciones de dar la sorpresa?

Respuesta: Nos vemos con posibilidades en cualquier partido. Pero sí es verdad que este partido va a ser muy difícil. Nosotros desde el campo lo afrontaremos con la máxima ilusión y me imagino que la afición también tendrá la misma ilusión que nosotros. Intentaremos hacer un buen partido.

P: Se desconoce todavía el portero del Barcelona (Joan García, Ter Stegen o Szczesny. Pero, ¿te visualizas marcándole al Barcelona en la Copa del Rey?

R: Sí, lo estoy visualizando. Cualquiera que juegue de los tres será un grandísimo portero y será un rival muy duro de enfrentar. Intentaré marcar gol porque es lo que quiero y lo que más ilusión me hace. Y también disfrutar del partido.

P: ¿Os han hecho alguna promesa desde el club si le ganáis al Barcelona? Primas, días libres…

R: No, no… Si surge… Si le ganamos al Barcelona quizás el mister dice que nos da un par de días libras. Pero tenemos partido el fin de semana contra el Zamora y tampoco estamos para estar muchos días de vacaciones. Hay que seguir trabajando.

P: ¿Tienes pensado pedir alguna camiseta a algún jugador que sea tu ídolo en el Barcelona?

R: Me gustaría pedirle la camiseta a Lamine Yamal y si no a Pedri que es canario como yo. Son las dos camisetas que me gustaría tener.

P: ¿Y a qué defensas del Barcelona te gustaría ganarle un duelo?

R: A cualquier defensa del Barcelona… Si están ahí es por algo. Me haría mucha ilusión ganarle un duelo a cualquiera de ellos y marcarles un gol.