Carlos Sainz se ‘modera’ y termina quinto la etapa 1 del Dakar con victoria por sorpresa de De Mevius

Guillaume de Mevius es el primer líder del Dakar 2026 en la categoría de coches tras imponerse por sorpresa en la etapa 1 disputada este domingo en Yanbu. El piloto belga de Mini, cuyo copiloto tiene una pierna amputada, se sobrepuso en los últimos kilómetros a Ford, que estaba siendo el equipo dominador del día, y finalmente también Nasser Al-Attiyah con el Dacia se colaba por delante. Carlos Sainz terminó quinto a un minuto y 54 segundos del ganador, mientras que cedió 1′ 14» de distancia con el qatarí en la general.

Sainz efectuó un pilotaje moderado, de veterano, para esquivar todas las piedras que obstaculizaban el trazado tras las lluvias en Arabia Saudí y aun así consiguió llevar el Ford a la quinta posición del Dakar.