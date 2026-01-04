Edgar Canet aprovecha la sanción de Branch y retiene el liderato de motos en el Dakar

El piloto español Edgar Canet, que el sábado conquistó el prólogo, se ha adjudicado otra victoria en la categoría de motos en la primera etapa del Rally Dakar 2026, de 305 kilómetros de especial con salida y llegada en Yanbu (Arabia Saudí), después de que el botsuano Ross Branch, que había logrado el mejor tiempo, fuese penalizado por exceso de velocidad.

El catalán, de 20 años y que el sábado se convertía en el piloto de motos más joven en ganar una etapa en la historia del Dakar, entró en meta con un tiempo de 3:16:11, que le situaba a 1:21 del piloto africano, que celebraba su sexto triunfo en el ‘raid’ más duro del mundo. Sin embargo, tras analizar su GPS al regreso al vivac, la organización determinó que Branch había excedido la velocidad y fue sancionado con seis minutos.

Así, Canet se hacía con una nueva victoria que le permitía retener el liderato de la clasificación de las dos ruedas. A 1:02 del español entró el vigente campeón y compañero de equipo en el Red Bull KTM Factory Racing, el australiano Daniel Sanders, que se queda a 1:05 en la general; y tercero, a 1:32, fue el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 1:37 en la clasificación provisional.

Además, el también español Tosha Schareina, que concluyó séptimo en el prólogo, terminó cuarto la jornada, a 1:49 de su compatriota, y marcha en la misma posición en la general (2:12). Antes de conocerse la noticia, el de La Garriga había vuelto a bordar su puesta en escena. Tras elegir estratégicamente salir en la posición decimoquinta, el catalán ya marcaba el mejor tiempo en el kilómetro 27 para rodar tercero hasta el kilómetro 260 en el que superaba a su compañero Daniel Sanders para cruzar la línea de meta con un segundo mejor registro que poco duró, pues posteriormente ya se le dio como vencedor.

Edgar Canet sigue haciendo historia

El menú para el lunes sigue siendo duro. 400 kilómetros de especial y 104 de enlace para dejar Yanbu y adentrarse en la localidad de Alula. Unos primeros 200 kilómetros muy rápidos en el centro del país que contrastan con pistas sinuosas y plagadas de piedras que no permitirán realizar 20 kilómetros seguidos a la misma velocidad. Posteriormente, la media debería aumentar.

Así valoró su actuación Edgar Canet, piloto KTM: «Ha sido una etapa muy rápida, con muchas piedras y ríos secos, y una navegación de locos, con lugares en los que había que tener mucho cuidado para no perderse. Estoy muy contento con la velocidad y la confianza que siento con la moto. La carrera aún es larga, pero no hay mejor manera de empezar este rally. Ahora tengo que mantener la concentración, avanzar con cuidado y no atacar más de lo necesario. Quisiera dar las gracias a todas las personas que me enviaron mensajes ayer. Sigo soñando».