Carlos Sainz arranca el Dakar octavo en el prólogo y Ford apunta alto

Carlos Sainz arrancó el Dakar 2026 en la octava posición de la prólogo de la carrera disputada este sábado en Yanbu, donde sólo se corrieron 22 kilómetros y en la que los resultados no cuentan para la clasificación general. Sí que lo harán a la hora de elegir turno de salida en la primera etapa de este domingo. El piloto español se quedó a 15 segundos de su compañero de equipo, Mattias Ekström, que, junto a Mitch Guthrie en segunda posición, completó el doblete de Ford. La marca en la que compite el madrileño apunta alto en esta edición.

El sueco Ekström, que ya había ganado las etapas prólogo de las ediciones de 2023 y 2024, acabó ocho segundos por delante de su compañero, el estadounidense Guthrie. Fue la misma distancia en la que aventajó a Guillaume de Mévius (X-Raid) y Nasser Al-Attiyah (Dacia), pentacampeón del Dakar.

Al contrario que en motos, donde la victoria se la llevó el español Edgar Canet, el prólogo de coches no contará para la clasificación general, por lo que los pilotos han vivido este sábado una especie de calentamiento en el que Carlos Sainz ha logrado terminar octavo a 15 segundos del escandinavo. Así, el madrileño se consolidó como el mejor piloto de nuestro país en el inicio de la categoría de 4×4.

Carlos Sainz, el mejor español

Por su parte, Nani Roma (Ford) se dejó 18 segundos con Ekström y terminó undécimo en el estreno, mientras que la española Cristina Gutiérrez (Dacia) fue decimocuarta a 26 segundos, superando a su compañero de equipo, el francés Sébastien Loeb, decimoséptimo a 34 segundos.