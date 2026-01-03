Edgar Canet da la sorpresa en motos y firma la primera victoria española en el estreno del Dakar
El joven piloto catalán de 20 años ganó su primera etapa en RallyGP
El año pasado deslumbró venciendo en la categoría de Rally 2
Edgar Canet: "A ver si el día que gane el Dakar me dejan probar en MotoGP"
Edgar Canet ha entrado pisando fuerte en la máxima categoría de motos del Dakar firmando su primera victoria de etapa en el prólogo y, por tanto, la primera para España en esta edición. El joven piloto catalán de 20 años, que venía de llevarse el triunfo en Rally 2 en 2025, se estrenó a lo grande en RallyGP firmando el triunfo este sábado en Yanbu.
Gran alegría la que ha dado al público español Edgar Canet en una prólogo que sirve para abrir boca antes de los 8.000 kilómetros que se correrán en el Dakar hasta que finalice el 18 de enero. El catalán superó en tres segundos a su compañero en KTM, Daniel Sanders, campeón de motos el año pasado, y a Ricky Brabec, de Honda, por cinco segundos.
Así está la clasificación en motos
- Edgar Canet (KTM)
- Daniel Sanders (KTM) a 3 s.
- Ricky Brabec (Honda) a 5 s.
- Luciano Benavides (KTM) a 11 s.
- Ross Branch (Hero) a 16 s.
- Michael Docherty (KTM) a 19 s.
- Tosha Schareina (Honda) a 23 s.
- Adrien Van Beveren (Honda) a 24 s.
- Skyler Howes (Honda) a 32 s.
Temas:
- Rally Dakar
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios