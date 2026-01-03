Edgar Canet da la sorpresa en motos y firma la primera victoria española en el estreno del Dakar

Edgar Canet ha entrado pisando fuerte en la máxima categoría de motos del Dakar firmando su primera victoria de etapa en el prólogo y, por tanto, la primera para España en esta edición. El joven piloto catalán de 20 años, que venía de llevarse el triunfo en Rally 2 en 2025, se estrenó a lo grande en RallyGP firmando el triunfo este sábado en Yanbu.

Gran alegría la que ha dado al público español Edgar Canet en una prólogo que sirve para abrir boca antes de los 8.000 kilómetros que se correrán en el Dakar hasta que finalice el 18 de enero. El catalán superó en tres segundos a su compañero en KTM, Daniel Sanders, campeón de motos el año pasado, y a Ricky Brabec, de Honda, por cinco segundos.

Así está la clasificación en motos