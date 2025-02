Edgar Canet: «A ver si el día que gane el Dakar me dejan probar en MotoGP»

El Rally Dakar 2025 ha sido una de las carreras más duras que se recuerdan en la historia del deporte de motor. El desierto árabe no entiende de experiencia, veteranía ni nivel, pone a cada uno en su lugar. Incluso a un joven piloto de 19 años, llamado a marcar una época en el automovilismo español. Campeón y octavo clasificado en su primera aventura en Arabia Saudí.

Hablamos de Edgar Canet (2005, La Garriga), que el pasado 16 de enero ganaba la categoría Rally2 de motos en su debut en el Dakar. Su ambición no tiene límites y su pasado de superación le pone en la pole por hacerse con el testigo de leyendas como Nani Roma o Marc Coma. Además, es un adalid de KTM, marca con la que espera algún día poder probar en velocidad, es decir, en MotoGP.

PREGUNTA: Es muy joven, pero ya le conoce todo el mundo.

RESPUESTA: Estamos haciendo un buen trabajo y la verdad es que se ha dado a conocer a mucha gente en este Dakar.

P: Su trayectoria antes del Dakar no ha sido precisamente fácil. ¿Cómo se explica que un piloto de 19 años se consiga sobreponer de tanta lesión, llegar a un Dakar con una gran marca y no sólo hacer un buen resultado, sino ganar su categoría?

R: Es muchísimo trabajo que hay detrás y muchísimos días de sufrimiento. Todos esos días de entrenamiento que no sabía si iban a valer la pena, pues al final sí que han valido la pena todo ese sufrimiento, esas operaciones que he tenido que afrontar por alguna lesión. Estoy muy contento y muy orgulloso de mí mismo, de cómo estoy llevando todo y poder estar luchando por mis sueños.

P: ¿Se emocionó al ver que su pueblo, La Garriga, le recibía como un auténtico héroe?

R: Sí. Fue un poco loco. Yo sabía que iban a hacer algo, pero no me esperaba para nada esto. Recibirme toda La Garriga, llegar hasta el centro del pueblo, ir a la plaza del pueblo y me hicieron como un homenaje y ver a tantas caras conocidas justo al llegar del Dakar me hizo mucha ilusión.

P: ¿Con 19 años cómo se lleva lo de estar tantos días en el desierto, más si cabe sabiendo que podías hacer historia?

R: Ha habido de todo. Es difícil porque me esperaba que el Dakar iba a ser duro, pero ha sido bastante más duro de lo que me pensaba. Hacer un día muy duro, llegar al campamento a las 17:30 horas de la tarde, se está haciendo de noche, con poco tiempo para descansar, dormir, preparar el día siguiente y que este sea igual de duro que el día anterior. Llega un punto que no te recuperas de tanta fatiga. Lo bueno es que pude coger el ritmo de carrera, pude ir adaptándome y me acostumbré a tantas horas en la moto.

P: ¿Se sintió con el peso de tener que abanderar a España con ese aluvión de abandonos en la segunda etapa, esa durísima de 48 horas?

R: Estábamos yo, Tosha Schareina, Lorenzo Santolino… pero sí. Se retiraron Carlos Sainz y Laia Sanz en coches el día dos. También Sébastien Loeb, que es uno de los grandes, y parecía que quedábamos esos pocos. A partir de ese día tres todos fuimos conscientes de que podía en cualquier momento irse todo a mal. Nos concentramos bastante más y si te fijas no hubo muchos más abandonos. Hicieron una criba muy grande en cuatro días que no fue fácil aguantarlos. A mí se me hizo bastante largo, pero una vez que pasabas de ahí ya le cogías el ritmo a la carrera. Ya sabías dónde podías arriesgar donde no y cogías ese ritmo que ha ido ayudándome y he podido aprender de ello.

P: La organización era consciente de que al haber muchos más participantes que en otras ediciones, si ponía una prueba tan dura nada más empezar, podía pasar eso, que hubiese esa criba de la que habla y que, con muchas comillas, se quedasen los que valían para este Dakar.

R: La organización lo ha hecho así y se ha pasado un poco porque se han cargado a muchos de los favoritos y a muchos de los que mueven mucho público de esta carrera, pero ellos sabían que el cuarto día de carrera iban a quedar el 60% de pilotos y que el 40% se lo cargaron.

P: Ahora le toca continuar con el Mundial de Rally.

R: Exacto. Ahora la siguiente carrera es el 20 de febrero que empieza en Abu Dabi y acabará en octubre en Marruecos.

P: ¿Cuál es su objetivo?

R: Si puedo, ganar mi categoría Rally2, que de momento vamos líderes después del Dakar y luchar por algún triunfo en alguna de las pruebas en la general, yo creo que estaría muy contento. Sobre todo, a lo que vamos este año es a coger experiencia para llegar al Dakar 2026 lo más preparados posible.

P: ¿Se ve haciéndole frente a Daniel Sanders (su compañero en KTM y ganador de motos en 2025) el año que viene?

R: Ojalá, aunque ellos están muy fuertes. Vamos a ver cómo voy progresando durante el año, pero si puedo estar ahí luchando con ellos, estaré muy contento.

P: ¿Qué significa para usted que le comparen con las leyendas más grandes de este país? ¿Le dio algún consejo Carlos Sainz?

R: Estuve hablando con él justo cuando tuvo el accidente. Vi cómo quedó su coche y le deseé suerte, pero al día siguiente ya estaba fuera de la carrera, así que no lo volví a ver. Tengo ganas de volver a coincidir con él y poder intercambiar algunas palabras, porque siempre estar junto a alguien como Carlos Sainz es increíble y cualquier consejo lo interiorizas. Con Nani Roma hablé cada día e íbamos comparando un poco las etapas, qué me recomendaba, cómo le había ido a él, que pudo ganar una etapa te vas acostumbrando a estar ahí con ellos.

El día que me sorprendió mucho fue la etapa de 48 horas que estaba desayunando y de golpe una persona de al lado me pregunta ‘¿qué tal, cómo está yendo el rally?’ Y era Sébastien Loeb. Eso sí que me hizo mucha ilusión porque no me lo esperaba para nada. Cuando hablas con gente así ves que no hay diferencias, que estás en mitad del desierto y han dormido en una tienda igual que tú. Da motivación. Mola.

P: Pese a estar rodeado de tanta estrella se le sigue apreciando mucha humildad.

R: Si no fuera humilde no estaría donde estoy. En este deporte tienes que ser así si quieres ser un killer. Pocos amigos vas a tener y en muchas situaciones te van a tener que ayudar.

P: ¿Pertenecer a KTM le podría ayudar a dar el salto en un futuro a MotoGP? ¿O ni se lo plantea?

R: No creo. Es una locura saltar a velocidad. Que me la dejen probar un día ya sería muchísimo. A ver si el día que gane el Dakar me la dejan probar. Eso creo que habría alguna posibilidad, pero hacer el paso de piloto de Rally Raid a piloto de MotoGP lo veo muy difícil. No digo imposible, pero sí que es muy difícil. Lo que veo más factible pasar de motos de rally a correr el Dakar en moto, a pasar a correr como Carlos Sainz o Nani Roma en coches. Esto es bastante más factible que pasara.

P: ¿Se plantea esa transición?

R: Sí, es una carrera que une mucho y poder estar ahí ya sea en coche o en moto, que es increíble porque te enfocas en lo que te gusta, en lo que me lo paso bien y si en un futuro surge ya se verá. Pero de momento estoy en las motos. Una vez que gane en motos ya podré abrir la mente para pensar en más cosas, pero de momento el objetivo es ganar en motos.