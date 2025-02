Aprilia desvela la causa del accidente de Jorge Martín en Sepang

Jorge Martín sufrió una durísima caída este miércoles durante el primer test de pretemporada de MotoGP en Sepang. El campeón del mundo de MotoGP tuvo que ser trasladado al hospital más cercano tras la grave caída en la curva dos. El CEO de Aprilia, Massimo Rivola, atendió a los medios para explicar las causas del accidente que sufrió el 1 en su primera aparición en pista como piloto de los de Noale.

Tras examinarle, los médicos del Aurelius Hospital determinaron que el madrileño sufre «una fractura cerrada de la cabeza del 5° metacarpiano de la mano derecha y una fractura cerrada del 3°, 4° y 5° metatarsiano del pie izquierdo». Aprilia señaló que Jorge Martín pasará la noche en el hospital y este jueves volará de regreso a Europa para ser operado de la mano derecha y del pie izquierdo tras el accidente que dejó K.O. al nuevo piloto de la marca.

Por el momento, el de San Sebastián de los Reyes todavía no tiene fecha para pasar por el quirófano, pero lo hará en cuanto vuelva a España. Rivola señaló que el accidente es «inexplicable» y no entienden qué es lo que ha pasado. «El accidente es inexplicable, porque los neumáticos estaban en la temperatura correcta. Lo que puedo decir es que Jorge no cometió ningún error, y que la moto no tuvo ningún problema. Los datos dicen que no estaba dando gas ni tampoco falló el control de tracción. Algo no estaba bien, y los datos revelan que no era ni de él, ni de la moto», explicó el CEO de Aprilia.

Una caída durísima en su estreno con Aprilia en los #SepangTest 😨 Jorge Martín salió volando y se golpeó la cabeza directamente contra el asfalto 😔 El campeón, que se cayó dos veces, fue trasladado al hospital por dolores en la mano derecha y en el pie izquierdo #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/n4ddhUunJC — DAZN España (@DAZN_ES) February 5, 2025

Todo apunta a que fue un problema del neumático. Martín había montado el medio trasero en las dos salidas a pista, que desembocaron en dos caídas: «Tras la primera caída (en la curva uno) Jorge ha dicho que nunca se había caído así. Después salió con la misma moto y se cayó en la curva dos, a la izquierda. Lo único que he pedido a Michelin es el historial de la goma en cuestión. El primer accidente fue en una curva a la derecha, y en el segundo, en una a la izquierda. Pero la goma es asimétrica. Jorge salió y se cayó; volvió al box, salió de nuevo con la misma moto, y volvió a caerse», subrayó Massimo Rivola.

Jorge Martín quiere volver en Tailandia

Se acabó el test de Sepang para Jorge Martín, pero por su cabeza sólo pasa en recuperarse lo antes posible para volver. Rivola pronosticó que Martinator podría regresar para el GP de Tailandia, el primero de la temporada (2 de marzo): «Diría que seguramente, Jorge volverá a subirse a la moto en la primera carrera (2 de marzo), pero no me extrañaría que él quisiera volver ya en el test de Buriram».

El 1 se someterá a pruebas el 12 y 13 de febrero antes de subirse de nuevo a la moto en Tailandia para el test. Si los médicos de MotoGP le dan el ok, el campeón del mundo podrá seguir probando la Aprilia RS-GP para adaptar su posición. Apenas pudo completar trece vueltas en la primera hora y media de sesión, centrando su trabajo en encontrar la mejor posición, con una caída sin consecuencias en la uno. Luego, Martín volvió a salir a pista y sufrió una nueva caída en la curva dos. Después de ver y analizar los datos, en Aprilia no se explican cómo ha podido pasar.