Así desveló Jorge Martín el número que llevará en su nueva Aprilia

Jorge Martín ha desvelado el número que llevará en su nueva etapa en Aprilia. Será el número 1. El español afrontará el reto de llevar el 1 de campeón del mundo en su moto, algo que muy pocos se han atrevido a hacer por todo lo que ello conllevaba. Bagnaia, en 2023, al lograr su segundo título, consiguió romper la estadística de que ningún piloto ganaba el título con el 1 en su carenado, y ahora el madrileño quiere repetir la historia.

En su caso, será más difícil porque contará con una moto inferior a la Ducati. Pecco partía con la mejor moto de la parrilla, lo cual hacía más fácil lograr romper la maldición. Pero aun así Martinator no lo dudó y se llevó el 1 de Borgo Panigale para montarlo en la moto de los de Noale. No obstante, Jorge ha decidido mantener también su número 89, con el que ha corrido durante toda su carrera y con el que se proclamó campeón del mundo de MotoGP.

El 89 aparecerá en pequeño en la parte de abajo a la derecha dentro del 1, mientras que arriba lucirá las dos estrellas que representan sus dos títulos mundiales, en Moto3 en 2018 y en MotoGP en 2024. Así saltará esta temporada a la pista un Jorge Martín, que durante la presentación de la Aprilia RS-GP 2025 reconoció que no tuvo ninguna duda de poner este número en la parte frontal del carenado.

«No tuve dudas de poner el 1 porque he luchado por esto toda mi vida», comenzaba diciendo Martinator que arranca esta nueva era muy ilusionado y con una sonrisa de oreja a oreja. «Finalmente, he conseguido el campeonato de MotoGP y he podido poner el 1 en esta Aprilia, que es superbonita… Tendremos mucha más motivación con este número y esperemos poder llevarla arriba», agregó el vigente campeón de MotoGP. No será nada fácil revalidar el título, porque enfrente tendrá dos rivales bastante duros como son Pecco Bagnaia y Marc Márquez que, además, llevarán la mejor moto de la parrilla.