Jorge Martín se estrena con la Aprilia

Jorge Martín ya se ha estrenado con la Aprilia. El campeón del mundo de MotoGP ha cambiado de equipo tras la decisión de Ducati de escoger a Marc Márquez y ha cogido la moto que deja libre su amigo Aleix Espargaró. Primero fue Lorenzo Savadori, piloto de pruebas, quien saltó a pista para realizar un shakedown con las dos RS-GP25. Primero puso a punto la de Bezzecchi y luego la de Martinator. A las 10:55 de la mañana, el madrileño se subió a la nueva moto para dar sus primeras vueltas.

Jorge Martín salió con el 89 en el mono, pero eso no significa que vaya a montar ese número el año que viene, aún no ha decidido si pondrá el 1 o no. El plan de Aprilia se centraba en la RS-GP24 durante la sesión matinal, mientras que a última hora de la mañana y primera de la tarde los pilotos oficiales probarán la RS-GP25, que presenta una evolución significativa respecto a la 24.

Es la primera vez que los de Noale cuentan con cuatro motos en pista en el test: dos RS-GP24 y dos RS-GP25, y la primera que probarán tanto la moto del año pasado como la nueva versión 2025 en el test de final de temporada. El objetivo de este test es ayudar a los pilotos oficiales a adaptarse a la nueva moto. De hecho, se les proporcionó tanto a Jorge Martín como a Bezzecchi una puesta a punto básica para facilitar esta adaptación. También están previstas pruebas aerodinámicas.

ES LA IMAGEN DEL DÍA 🔥 El sitio al que apuntan todos los flashes 📸 El flamante campeón del mundo estrenando nueva moto ✨ @88jorgemartin subiéndose por primera vez a su Aprilia #BarcelonaTest#MotoGP 🏁 pic.twitter.com/p1o8Gt8UN0 — DAZN España (@DAZN_ES) November 19, 2024

Lo cierto es que había mucha expectación por ver al campeón del mundo subido a la moto que llevó su escudero y amigo el pasado domingo. En su lado del box contaba con Daniel Romagnoli, que debutaba como jefe de equipo de Jorge Martín. También se incorporó a su equipo David Galacho como mecánico.

Una moto sin número

Martinator saltó a la pista sin número en la parte frontal de la moto. El campeón del mundo de MotoGP todavía no ha decidido si llevará el 1 o no y puso dos estrellas en el lugar donde iba el número. Esas dos estrellas representan sus dos campeonatos del mundo, el de 2018 en Moto3 y el de este 2024 en MotoGP. Tras poco menos de 15 minutos en pista, Jorge regresó al box a las 11:08.

En cuanto se quitó el casco, el madrileño esbozó una sonrisa e hizo el gesto de todo ok con el dedo pulgar. Acto seguido, Martín cogió el micrófono y empezó a dar indicaciones a sus mecánicos. Les contó sus primeras sensaciones encima de la Aprilia.