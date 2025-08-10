Alerta máxima con Isco por una lesión en el tobillo del que se operó: «Está muy dolorido»

El Real Betis salió mal parado en el regreso de Isco Alarcón y Manuel Pellegrini a La Rosaleda. El Málaga se impuso por 3-1 en la edición 35 del Trofeo Costa de Sol, gracias a dos goles de David Larrubia y otro de Chupe que dejaron sin validez el gol del bético Cucho Hernández. Un partido que acabó empañado por la lesión de Isco en el tobillo que se operó, que hace saltar todas las alarmas después de abandonar el estadio en muletas y con la pierna izquierda vendada.

A una semana del comienzo de la temporada regular tanto para el Betis en Primera como para el Málaga en Segunda, el equipo de la capital hispalense cierra su pretemporada con tres victorias, tres derrotas y un empate, mientras que el cuadro malacitano concluye su preparación con tres triunfos, un empate y una derrota.

El Trofeo Costa del Sol 2025 fue una velada de reencuentros, con una afición malaguista que recibió con sonoros aplausos a la que fue su estrella en tiempos de Liga de Campeones, Isco Alarcón; al ingeniero de aquel equipo inolvidable, Manuel Pellegrini; y a un jugador que salió de la cantera y dejó su huella como Pablo Fornals.

No se disputaba un Málaga-Betis en el estadio de La Rosaleda desde diciembre de 2017, última temporada de los costasoleños en primera. Este sábado, el recinto malagueño prácticamente se llenó para la ocasión, con más de 27.000 espectadores, con varios miles apoyando al Betis en un ambiente de fútbol de Primera.

Pero el partido comenzó con un momento tenso y frío. El juego tuvo que pararse en el minuto dos por un suceso en la grada, ya que un hombre de mediana edad sufrió una parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser atendido de urgencia por la Cruz Roja durante 17 minutos. Abandonó el estadio en camilla y con pulso, según informó el Málaga CF.

Reanudado el partido, el Betis tuvo la primera ocasión con Bakambú driblando al meta malaguista Carlos López, pero el remate se topó con la acción salvadora del central Álex Pastor, que la sacó con la cabeza desde el suelo para evitar un gol cantado.

Acción-reacción del Málaga, que contragolpeó no con una oportunidad, sino con un gran gol de David Larrubia a gran pase teledirigido de Carlos Dotor, uno de los fichajes blanquiazules para esta temporada. La defensa bética se durmió y el dorsal 10 malagueño no se puso nervioso ante Pau López (1-0).

El Betis, que cedió el balón y no terminaba de encontrarse cómodo, era la contraposición de un Málaga con confianza en su salida de balón, valiente y descarado, que buscaba la movilidad de su delantero Adrián Niño, escurridizo entre Bartra y Valentín Gómez.

Pellegrini confió en Pablo García en el costado derecho y el internacional sub 19 respondió con personalidad. Anduvo cerca del empate en una acción de mucha calidad, pero el Málaga proponía más e iba a encontrar de nuevo premio tras el descanso, cuando dio paso al vendaval.

Isco Alarcón se marcha en muletas

El Betis cambió a Isco, el que mejor estaba sobre el césped, por haber recibido un golpe fortuito de Larrubia que lo dejó en el banquillo por precaución. Pelligrini metió a Lo Celso, pero cuando todavía muchos de la grada volvían a sus asientos tras estirar las piernas, el Málaga metió dos goles en un minuto.

Primero, una bellísima conducción de 50 metros de Larrubia, con eslalon y amago hasta cruzarla rasa al palo largo y celebrar su doblete (2-0); y, en la jugada posterior, una pérdida del bético Mawuli en campo propio acabó en un picotazo del delantero cordobés Chupete (3-0) que enloqueció todavía más a la afición local.

El cuadro verdiblanco movió piezas en busca de una respuesta y entraron Cucho Hernández, Chimy Ávila e Iker Losada mientras el amistoso subía de tensión. También el Málaga había recurrido a las rotaciones y Sergio Pellicer hizo de debutar al central Javi Montero, ex del Racing, y a una buena ristra de sus canteranos habituales.

Un gol de Cucho, que remató de cabeza un buen centro del canterano Ángel Ortiz, reactivó a los béticos, que tuvieron otro acercamiento de Pablo García a tres minutos del final, pero que resolvió Carlos López con una magnífica estirada. El 3-1 del delantero colombiano tan solo sirvió para maquillar el resultado en un mal día para el Betis y una noche de fiesta e ilusión para el malaguismo, que ya piensa en la jornada 1 de la Liga del próximo fin de semana.

Por contra, el Betis abandonó La Rosaleda con caras de preocupación por la lesión de su estrella, Isco Alarcón. El de Benalmádena abandonó el estadio en muletas y con la pierna vendada. Según trasladaban desde el club, y publica Mundo Deportivo, el centrocampista «está muy dolorido». Habrá que esperar a ver qué dicen las pruebas, pero todo apunta a que se perderá el inicio de Liga casi con total seguridad.