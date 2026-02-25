Bare Knuckle regresa a España con unos ‘tryouts’ por todo lo alto en Madrid

Bare Knuckle Fight Championship (BKFC) regresa a España. La prestigiosa compañía estadounidense de boxeo sin guantes, cuyo copropietario y accionista es la leyenda irlandesa de las MMA Conor McGregor, celebrará el próximo domingo 1 de marzo en Madrid unos tryouts (pruebas de selección con la que los luchadores amateur o prospectos podrán demostrar sus habilidades técnicas) con el objetivo de descubrir y desarrollar nuevos talentos en Europa.

En concreto, estos tryouts se llevarán a cabo durante la jornada del 1 de marzo en The Black Panther Gym (calle del Cidro, 22), a partir de las 9:00 horas, en colaboración con la agencia de representación Unlimited Global Challengers (UGC), cuyo CEO es Antonio Ricobaldi, quien a su vez es representante en España de Bare Knuckle FC. Asimismo, está confirmada la presencia del exluchador búlgaro Lubomir Guebjev, director de Desarrollo Internacional de BKFC, y han anunciado su intención de acudir a la capital de España tanto el propio McGregor como el presidente de la compañía, David Feldman.

Casi un año y medio después del BKFC 102 celebrado en Marbella (Málaga), con el argentino Franco Tenaglia derrotando al estadounidense Tony Soto para hacerse con el cinturón de campeón mundial del peso ligero de Bare Knuckle, la compañía vuelve a España por la puerta grande. Y lo hace en Madrid, ciudad que marca así el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Bare Knuckle Fight Championship al convertirse en puerta de entrada para los nuevos talentos del boxeo sin guantes.

Los tryouts que se celebrarán en The Black Panther Gym no son sesiones abiertas de sparring, sino que se trata de un proceso de evaluación estructurado y diseñado para identificar talentos reales capaces de competir al más alto nivel.

Todos los candidatos deben completar el formulario oficial de inscripción. Los luchadores elegidos en estos tryouts podrán recibir un contrato de BKFC New Blood en el momento, accediendo directamente al sistema de desarrollo de la compañía. Además, un deportista podrá obtener el llamado ‘Golden Ticket’, que es la invitación especial para competir en un evento numerado de Bare Knuckle FC.